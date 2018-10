Oktober Festa: a música e a cerveja artesanal encontram-se em Marvila

O nome nem sequer deixa que pense noutra coisa que não no Oktoberfest, o grande festival de cerveja alemão, mas numa versão portuguesa. O Oktober Festa regressa este ano a 20 de Outubro, em Marvila, com organização das cervejeiras Lince, Musa e Dois Corvos, que formam o Lisbon Beer District.

Em plena capital da cerveja artesanal, entre as 14.00 e as 02.00, vai poder andar de copo na mão e saltitar entre concertos e conversas, enquanto petisca uns pretzels com o chouriço assado. Depois do apanágio, que continua, da revolução cervejeira nesta zona oriental da cidade, é certo e sabido que à sua disposição vão estar uma mão bem cheia de referências cervejeiras desde as mais refrescantes lagers às stouts, passando pelas IPAs ou as típicas Marzen. Este ano há uma novidade em relação à primeira edição: além das marcas que encabeçam o festival juntam-me mais três cervejeiras nacionais convidadas, a Oitava Colina, de Lisboa, a nortenha Letra e a alentejana Barona.

Quanto à festança propriamente dita essa está espalhada por quatro espaços. Na Fábrica Musa a programação arranca com uma conversa sobre Ser ou não Ser(veja), às 15.00, e segue com um DJ set de Nuno Dias, Pedro Paulos e Daniel Belo. O ponto alto acontece às 23.00 com um set tropical urbano de Flama, Fuego y Sangre, que é como quem diz La Flama Blanca, Sean Riley e Legendary Tigerman, respectivamente.

Na tap room da Dois Corvos há uma prova comentada (5€/pessoa) onde serão apresentadas várias cervejas colaborativas produzidas para o evento – e claro que contemplam a prova de cada uma. Na Lince, há um concerto de Andrew White às 18.00.

A festa estende-se ainda ao armazém na Rua do Açúcar, mesmo ao lado da Musa, com um set do DJ Quesadilla, às 17.00, e a noite fecha, às 23.30, com um DJ set de Silk, dos Cais do Sodré Funk Connection, que não se limitará a pôr música – ponde contar com as já habituais performances ao melhor estilo daquilo que faz com a banda.

Vários locais de Marvila. Sáb 14.00-02.00.

