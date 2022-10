Oktober Festa: dois dias de concertos, petiscos e cerveja em Marvila

O formato realizou-se a meio gás no ano passado, mas agora está de volta, com a pedalada do costume. Nos dias 15 e 16 de Outubro, o Oktober Festa invade Marvila com um programa à base de cerveja artesanal, vozes singulares do rock mas também de espectros mais dançantes e, claro, vários petiscos, da tradicional sandes de pernil ao centro-europeu goulash.

O evento é organizado pelo Lisbon Beer Department, agora composto pelas quatro cervejeiras artesanais que habitam a zona de Marvila – Dois Corvos, Lince, Musa e Oitava Colina –, e conta também com as participações das visitantes Vandoma, Aguarela, Barona e Aldeana. Entre as 40 cervejas à pressão confirmadas, incluem-se duas feitas em colaboração entre casas: a IPA Zumba na Caneca e a IPA na Caneca Zumba foram cozinhadas especialmente para esta edição, utilizando a mesma base de cereal, mas com lúpulos distintos.

Para um pézinho de dança, só terá de percorrer as ruas Capitão Leitão, Vale Formoso e Avenida Infante D. Henrique (onde as cervejeiras artesanais estão sediadas) a partir das 14.00 no sábado, 15, e a partir das 15.00 no domingo, 16. O alinhamento de concertos inclui o punk rock das Clementine, o pop rock dos Trêsporcento e os universos de fusão de OCENPSIEA e Unsafe Space Garden. Conte ainda com DJ sets de nomes como Quesadilla, A Boy Named Sue, Marinho, M3dusa, Sean Riley, Nuno Dias, e dos duos Tomás Wallenstein x Bulbo e Samuel Úria x Bunny.

Para recarregar energias (e porque ninguém sobrevive só com cerveja e dança), haverá sandes de pernil, currywurst (inclusive uma versão vegan), pretzel bites com mostarda, salada de batata e bacon, pizzas e goulash.

Vários espaços de Marvila. 15-16 Out, Sáb 14.00, Dom 15.00. Entrada livre

