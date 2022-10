Cerveja, música e pin-ups. Não é uma viagem no tempo, é mais uma edição do Baldaya Vintage Fest

O Baldaya Vintage Fest está de volta ao Palácio Baldaya, em Benfica. A programação arranca já esta sexta-feira, 7 de Outubro, e prolonga-se até domingo, dia 9, com um encontro de clássicos dos anos 50 e 60. A abertura vai estar a cargo do DJ A Boy Named Sue, entre as 19.00 e as 22.00. Além de música, conte com a presença de carros e motas de época, marcas de roupa, cerveja artesanal e, claro, pin-ups.

No segundo dia, 8 de Outubro, os Double Shot Blues abrem a festa pelas 15.00. À noite, destaca-se a actuação dos Roy Dee & The Spitfires – Wild Records, que se estreiam em Lisboa. Antes, haverá tempo para um desfile de pin-ups e outros concertos. No cartaz, encontram-se ainda nomes como os Blues Swing Lisboa e o DJ Carlos Deluxe. Já no último dia, domingo, é a vez de Dr. Frankenstein, El Pavoni & The Moonshine Tones e DJ Nuno Rabino subirem ao palco.

Entre street food e a cerveja artesanal da Mecânica Craft Beer, estará presente o estúdio de tatuagens Old Souls Tattoo e marcas como The Hound Dog Vintage, Madame Bizarre Boutique, Old Pearls, Blondie on the Rocks, Ruby Records, Mademoiselle Red Lips, The Leather Soul, Scaia Brand, T'jwels + Casual Code, Dragoeiro Crafts e Restart Film & Music Shop.

Palácio Baldaya. 7-9 Out, Sex 19.00-22.30, Sáb-Dom 10.00-22.30. Entrada livre

