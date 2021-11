Olha a onda: o surf invade o ecrã do Cinema São Jorge

Está aí mais uma edição do Surf at Lisbon Film Fest. O festival de cinema que tem o surf como tema central acontece em Lisboa de 4 a 7 de Novembro.

O cinema faz-nos muitas vezes viajar e, nos próximos dias, o destino é o universo do surf. De 4 a 7 de Novembro, o Cinema São Jorge, em Lisboa, recebe o SAL, Surf at Lisbon Film Fest, com filmes que colocam o desporto no centro da história.

É a 10.ª edição do evento que inclui 46 filmes, entre longas e curtas-metragens. Há produções nacionais, como Surf Próprio, de João de Sousa, e Drop into the Future, de Joel Reis, ambos em exibição no dia 4, e Mostra-me o teu mar: o futuro e o rio, de João Kopke e Nuno Bandeira, que podem ser vistos a 6 de Novembro.

A programação inclui também obras internacionais, do Brasil à Austrália ou Estados Unidos. O festival encerra com Morning of the Earth, de Albert Falzon, na versão remasterizada em 4K e feita a propósito da comemoração dos 50 anos da estreia do filme australiano, em 1972.

Os bilhetes para as sessões, que acontecem no Cinema São Jorge, entre a Sala Manoel de Oliveira e a Sala 3, custam 4€ e já estão à venda na bilheteira do cinema lisboeta e na Ticketline. A acompanhar o festival há também uma série de exposições da obra de vários artistas, da fotografia à pintura ou ilustração.

Cinema São Jorge (Avenida da Liberdade). 4€-18€. Toda a programação pode ser consultada aqui.

