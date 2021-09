Olha que caixa mais linda, mais cheia de graça

Entre desafios, danças ou receitas virais, há modas que fizeram furor nas redes sociais no último ano e meio e que hoje se tornaram verdadeiros negócios, como é o caso dos lunch-box cakes, também conhecidos como bento cakes. A tradução não chegou a Portugal, mas os bolos pequeninos, com mensagens personalizadas, servidos numa caixa daquelas onde habitualmente se vendem os hambúrgueres, já se encontram em Lisboa. A ideia foi de Geovana Rodrigues, que em Março quis celebrar o seu aniversário com um destes bolos, muito famosos na Coreia do Sul. “Como não havia nada, decidi criar o meu.” E assim nascia a Nakefi, cujo nome é uma fusão entre navita, que na língua angolana umbundu significa “guerreira”, e kefi, de origem grega e que significa “alegria”. O negócio é virtual, mas na próxima semana, de 8 a 12 de Setembro, terá uma pop-up na Kitchenette, em Campo de Ourique.

Nem tudo o que tem acontecido pelas redes sociais, em especial no TikTok, é fácil de entender. Há tendências que se parecem explicar apenas pelo aborrecimento de não haver nada para fazer. Felizmente, há outras que vieram dar sentido aos dias sempre iguais, fechados em casa. Aconteceu com estes bolos tão bonitos que até custa cortá-los para comer. Numa altura em que todas as festas se fizeram apenas em casa com os nossos, os grandes bolos de aniversário não tiveram lugar à mesa, dando espaço a esta pequena invenção: um bolo que não tem mais de 10 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura, acondicionado numa caixa pouco maior (com 15,5 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura).

Mas não foi só a originalidade do tamanho e da caixa que tornaram estes bolos num fenómeno, mas também as cores, quase sempre em tons pastel, e o lettering simples em mensagens que tanto marcam aniversários e datas especiais como outra coisa qualquer.

DR

“Já tivemos pedidos mais estranhos, com mensagens meio eróticas”, conta Geovana, que conheceu esta tendência nas redes. “Sendo criadora digital, acompanho influenciadores e sigo as tendências e sabia que lá fora isto era uma tendência, mas não estava à espera que houvesse tanto interesse por cá”, continua, revelando que, por agora, a grande fatia dos seus clientes é preenchida por um público feminino entre os 15 e os 18 anos. “Tive muitas pessoas que disseram que conheciam os bento cakes, mas que por cá não encontravam.” Tal como aconteceu com Geovana.

Entre a ideia de criar a Nakefi e começar a vender os primeiros bolos, passou apenas um mês. Um mês que Geovana passou na cozinha a testar receitas. “As receitas coreanas usam ingredientes que por cá não temos ou que não funcionam tão bem e por isso foi preciso testar com ingredientes portugueses”, explica. Todos os meses, na página de Instagram da Nakefi, é publicado o sabor em que o bolo é feito – em Setembro há massa de chocolate ou de baunilha, ambas com recheio de brigadeiro ou doce de leite – e há duas opções disponíveis para a personalização: ou fica tudo nas mãos da marca, limitando-se a escolher a frase, ou pode também escolher a cor e dar todas as ideias para o bolo que idealiza. A cobertura é sempre buttercream suíço. Os bolos, redondos ou em forma de coração, não levam leite e a pedido podem não levar ovos, para que possam servir para todos.

A experiência tem mais graça se houver um efeito surpresa, garante Geovana. Razão pela qual estes bolos também se tornaram um sucesso: não são apenas uma boa opção para marcar datas especiais, são também uma prenda original – para alguém que faz anos ou para os amigos que nos convidam para jantar em sua casa.

Mas tome nota, para encomendar é preciso que o faça com 72 horas de antecedência, caso contrário arrisca-se a não ver o seu desejo cumprido ou a pagar uma taxa de urgência – os bolos têm o preço de 15€.

Instagram Nakefi, 92 649 5306

+ Os dónutes da Scoop 'n Dough estão no El Corte Inglés para ficar

+ No novo restaurante da Calçada do Ferragial cozinha-se na brasa e à vista de todos