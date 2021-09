Os dónutes da Scoop 'n Dough estão no El Corte Inglés para ficar

Depois de dois pop-ups de sucesso no El Corte Inglés, a Scoop 'n Dough tem agora um corner fixo no centro comercial com os dónutes e os gelados vegan que convencem até o mais céptico carnívoro. Ao contrário da loja mãe, nas Portas de Santo Antão, mesmo ao lado do Coliseu de Lisboa, aqui os gelados só podem ser vendidos para take-away, e por isso o destaque vai todo para os dónutes.

“Dado o sucesso, apesar da pandemia, dos pop-ups que fizemos em Janeiro e Junho, fomos convidados a ficar de forma contínua. Até porque havia muita gente a pedir não só os nosso produtos, mas uma oferta maior no El Corte Inglés de produtos vegan”, diz à Time Out Jimite Kantelal, que abriu em 2019 a Scoop 'n Dough juntamente com o seu irmão Darchite.

Jimite explica que o interesse do El Corte Inglés surgiu, inicialmente, na sequência do prémio "World's Best Vegan Doughnuts 2020", atribuído pela HappyCow, especializada em nutrição vegetariana e vegan.

Se é verdade que a loja na Baixa tem tido momentos muito concorridos, com fila à porta, Jimite assinala também que o negócio se ressente nos meses mais frios e de chuva. Estando numa zona pedonal e não sendo sempre simples estacionar nesta parte da cidade, fazia sentido procurar um segundo pouso.

No novo corner, na zona do supermercado, os gelados só podem sair para take-away, pelos menos por agora, mas os dónutes estarão lá quase todos. Como a produção é feita nas lojas de Santo Antão, e alguns dónutes exigem uma conservação especial como é o caso do panna cotta & plueberry, nem todos os exemplares vão estar disponíveis. Mas Jimite garante que estará uma amostra considerável, especialmente a partir das 10.30 porque “há dónutes que demoram cerca de uma/duas horas a serem decorados, como é o caso do raspberry & vanilla”.

O menu vai variando, até por causa da sazonalidade, uma vez que aqui trabalham com produtos frescos. O wine&figs, com cobertura de vinho Monte Cascas (também ele vegan), recheio de puré de figos pingo-de-mel com "mel" e tomilho fresco, e crumble de noz pecan, está quase a sair da carta.

Como todos os dónutes são feitos à mão, Jimite deixa um alerta: quando acabam, acabam mesmo, podendo não chegar ao fim do horário.

