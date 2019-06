Olhá Time Out Miúdos 2019!

O mundo é o bairro da minha infância.

O bairro onde crescemos – com o café onde vamos buscar o pão todas as manhãs, o parque onde baloiçamos quase até tocar com os pés no céu e a costureira que nos trata das bainhas desfeitas de tanto brincar – é o nosso mundo até ultrapassarmos fronteiras e ganharmos mais mundo. Em Lisboa, cada bairro é um mundo de possibilidades para as famílias explorarem juntas, com cada vez mais atracções e actividades para os miúdos crescerem. Ficarem a postos para o mundo lá fora.

É isso que pode descobrir nas páginas deste guia de sobrevivência para pais alfacinhas. Mas há mais, muito mais: as estreias de cinema que não podem perder até ao final do ano, as melhores gelatarias da cidade para se lambuzarem, as lojas e marcas que juntam estilo a sustentabilidade, ideias para apagar as velas em grande, escapadinhas a menos de uma hora de Lisboa (o mais difícil vai ser enfiá-los no carro...) e até um livro de actividades com 20 curiosidades sobre os animais do Jardim Zoológico.

