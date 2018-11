Olivier abriu um novo restaurante no topo do Tivoli Avenida

Em menos de um ano, o restaurante no topo do hotel Tivoli Avenida, na Avenida da Liberdade, mudou das mãos do chef Rui Paula para as de Olivier Costa. O Seen, conceito já testado em São Paulo, no Brasil, abriu esta semana.

Chegou a entrar no histórico Terraço, o restaurante do 9.º piso do hotel Tivoli Avenida? O espaço perdeu alguma da sua formalidade em Agosto de 2017, quando o chef nortenho Rui Paula desceu até Lisboa para chefiar a cozinha, mas a aventura durou menos de um ano.

Chegar ao último piso deste hotel é agora uma experiência totalmente diferente. O chef e empresário Olivier da Costa pegou no já testado e aprovado Seen by Olivier no Tivoli Mofarrej, em São Paulo, no Brasil – considerado pela revista Veja um dos melhores e mais badalados restaurantes e rooftops da cidade – e trouxe-o para Lisboa. É bar e restaurante e tem uma vista incrível.

©DR

Assim que cruzamos a ombreira da porta deste último piso percebemos que o elefante no meio da sala aqui é um imponente tronco de árvore natural dentro do bar, com folhas artificiais a cobrir boa parte do tecto – se para o Seen de São Paulo, Olivier tentou levar um bocadinho dos tons reconfortantes portugueses, para Lisboa trouxe a tropicalidade.

“Fui eu que desenhei o espaço todo, que tratei de tudo, as mesas, as luzes, os sofás”, diz-nos numa das primeiras noites em soft-opening do espaço. É neste bar que há uma longa lista de bebidas, com alguns cocktails de autor, criados pelo bartender Lucas Jaques , como o Mezzz, com mezcal, sumo de lima, açúcar, pimento e soja (12€) ou o Cosmo Sbagliato, com savvy, sumo de arando, sumo de toranja, sumo de lima, xarope herbal (12€). Há também uma carta de sakes.

©DR

A mudança radical no espaço continua com sofás, alguns a criar zonas mais intimistas, e mesas em mármore. O balcão de sushi fica ao fundo na sala e é uma das zonas mais bonitas deste novo restaurante: só o balcão está iluminado e tanto o tecto como a parede em frente são envidraçados, desimpedindo totalmente a vista até ao rio.

A carta deste balcão é independente. Aqui pode começar a refeição com o taco Seen, com caranguejo real, manga, guacamole, maionese japonesa, ovas de peixe, romã e couve roxa (14€) – também no Yakuza há um taco de assinatura, mas aqui tanto a carta japonesa como a principal foram feitas de raiz. O único prato que Olivier trouxe dos seus outros restaurantes foi o carpaccio de polvo.

©DR

Nesta carta de sushi há ainda makis especiais, sashimi e niguiris, e especialidades como o gunkan trufado, com salmão, camarão, ovo de codorniz, trufa negra e flor de sal (12€/duas unidades) ou o nigiri engawa, de barbatana de pregado (10€/duas unidades). Há também um balcão de ostras.

Na carta principal há pratos para partilhar, caso dos croquetes de cordeiro (10€/duas unidades), crocantes de tapioca e queijo curado com geleia de goiabada picante (7€/duas unidades) ou as mandiocas bravas (7€/duas unidades), a denunciar a influência brasileira, e os peixinhos de bacalhau (8€/duas unidades).

Há também salada de lagosta trufada (25€), raviolis de cabra, com manteiga de manjericão, tomate confitado, mel silvestre e nibs de cacau (18€), pratos de peixe e outros para “amantes das carnes”, como o wagyu laminado com molho chimichurri (39€). Nas sugestões do chef está também o crab cake burger&fries, um hambúrguer com sapateira, coleslaw, abacate, mostarda dijon e tomate.

©DR

A sobremesa de assinatura é o soufflé de doce de leite com sorbet de goiaba (10€), mousse de coco com compota de ananás, chocolate crocante e biscuit de coco (8€) ou a tarte Seen, com frutos do bosque e gelado de nata (12€), tudo em doses boas para dividir.

Avenida da Liberdade, 185 (Avenida). 21 319 8640. Seg-Qui 18.00-01.00, Sex-Sáb 18.00-02.00.



+ Os melhores hotéis na Avenida da Liberdade

+ As melhores lojas da Avenida da Liberdade