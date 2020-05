Olivier reabre restaurantes com medidas de higiene e segurança reforçadas

O chef Olivier da Costa está a preparar a reabertura dos seus restaurantes a partir de 18 de Maio. Para garantir a máxima higiene e segurança no contexto da pandemia de Covid-19, foram reforçadas as medidas de limpeza e desinfecção dos espaços e tanto a equipa de sala como a de cozinha irão usar material de protecção no exercício do seu trabalho.

Avenida, K.O.B, Guilty, Yakuza e Seen. A reabertura de todos os restaurantes com assinatura do chef Olivier está marcada para a próxima segunda-feira, 18 de Maio. Mas prevê-se uma nova experiência, anunciada pelo próprio chef em nota de imprensa e num vídeo, onde é possível conhecer as medidas a adoptar nos diferentes espaços. Além do reforço das regras de higienização e desinfecção, com o apoio de uma empresa especializada, as equipas de sala e cozinha vão passar a utilizar material de protecção no exercício do seu trabalho, como luvas, máscaras e viseiras.

“As medidas incluem a higienização e desinfecção reforçada dos espaços com o apoio de uma empresa especializada; a limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objectos de toque frequente, nomeadamente quando sai um cliente e entra outro para a mesma mesa; a utilização de material de protecção como máscaras, luvas e viseiras por parte da equipa, tanto na cozinha como na sala; e a disponibilização de álcool em spray e em gel para desinfecção do cliente”, lê-se em comunicado do Grupo Olivier Restaurantes. “Alguns dos restaurantes vão também reforçar o seu espaço de esplanada e os clientes terão à sua disposição, no início da refeição, um QR Code para que possam ver os menus no telemóvel, evitando o manuseamento de ementas.”

