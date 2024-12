Onde está a miniatura da Torre de Belém? Numa “atitude preventiva”, foi levada pela polícia

Quem por estes dias passou nas imediações da Torre de Belém pode não ter reparado, mas a réplica táctil, e em miniatura, esculpida por Maria Leal da Costa, deixou de figurar sobre a estrutura em pedra que a suportava. Não foi roubo nem acidente, mas antes uma "atitude preventiva" da parte da Câmara Municipal de Lisboa (CML), confirma o gabinete de comunicação do organismo à Time Out.

"Tendo sido detectado que a referida peça não se encontrava devidamente fixada, e numa atitude preventiva que teve como preocupação a preservação deste património, a Câmara Municipal de Lisboa solicitou à Polícia Municipal de Lisboa que recolhesse e acondicionasse esta peça até à sua recolocação com as condições devidas."

DR/Xavier Martins Base onde figura a réplica da Torre de Belém

A peça, recorde-se, é uma reconstrução do monumento nacional à escala 1:50, que data de 2005 e é da iniciativa do Rotary Clube de Lisboa Norte. O seu carácter táctil destina-se ao reconhecimento da estrutura por pessoas com deficiência visual ou outras.

