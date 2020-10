ONU comemora 75 anos com uma exposição grátis e uma moeda nova

Sabia que em 2020 as Nações Unidas celebram 75 anos? Para assinalar o aniversário, foi cunhada uma moeda corrente comemorativa, que poderá ver no Museu do Dinheiro.

A nova exposição temporária do Museu do Dinheiro é um convite para saber mais sobre a história da Organização das Nações Unidas, que este ano comemora o seu 75.º aniversário. Mas também para descobrir a nova moeda, com valor facial de 2€, que celebra esta data.

Com entrada livre, a exposição "Construindo o Nosso Futuro Juntos", patente no museu até 24 de Janeiro de 2021, aborda a história do maior fórum de diplomacia e diálogo intergovernamental do mundo, do qual Portugal faz parte desde 1955.

Com a face nacional desenhada pelo designer e ilustrador André Letria, vencedor do prémio nacional de ilustração, a moeda comemorativa foi cunhada pela Imprensa Nacional/Casa da Moeda, em parceria com o Banco de Portugal e o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC).

