Operação Nariz Vermelho leva a diversão a casa no Dia da Criança

Desde contos infantis até aulas de ginástica facial e de culinária, os Doutores Palhaços estão a preparar uma emissão especial para os mais pequenos. A transmissão vai acontecer em directo, no Youtube e no Instagram, na véspera do Dia da Criança. Prepare-se para um domingo preguiçoso em família.

A Operação Nariz Vermelho lançou a TV ONV, no Instagram, para conseguir levar os Doutores Palhaços às crianças hospitalizadas, que ficaram sem as visitas habituais dos doutores mais divertidos. Mas na véspera do Dia da Criança há uma emissão especial para todos. A programação é digna de um festival e até inclui a presença de uma série de figuras públicas das áreas da música, da gastronomia, do humor e das redes sociais, como o Youtube, onde também poderá acompanhar tudo em directo. Basta marcar na agenda: 31 de Maio, a partir das 10.00.

Primeiro, terá de se sentar no sofá. Depois é receber as boas-vindas dos Doutores Palhaços, antes de Ana Stiwell cantar o Hino da Operação Nariz Vermelho, às 10.10. Segue-se uma aula de ginástica facial, porque o dia promete ser muito divertido e é necessário treinar os músculos do maxilar. Rir às vezes também dá trabalho.

O primeiro episódio especial TV ONV começa às 11.00. Às 11.30, Tânia Ribas de Oliveira vai ler um conto infantil. Às 12.00, começa-se a pensar no almoço com uma aula de culinária. A anfitriã vai ser Filipa Gomes do programa do 24Kitchen Cozinha com Twist. E, porque ao almoço se costuma ver o telejornal, os miúdos também vão ter um Jornal da Pequenada para ver às 12.30.

À tarde, a partir das 15.00, é hora de Vox Pop, para sabermos tudo sobre a infância dos famosos. Ou sobre a infância de alguns famosos, como Rita Pereira, Cláudia Vieira, Inês Castel-Branco, Raquel Strada, José Fidalgo e Carolina Patrocínio.

Se o que quer é música, Cuca Roseta promete dar show às 15.30, com a canção “Alecrim”. Pais e filhos podem fazer coro e aproveitar para fazer mais ginástica facial antes da rubrica “Deixa-me Rir”, às 16.00, com Nilton, Eduardo Madeira, Marco Horácio, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e Matilde de Mello Breyner.

Já ao final da tarde, pelas 18.00, há mais um episódio especial na TV ONV, com muitas surpresas e uma despedida à altura dos Doutores Palhaços e de todas as figuras públicas convidadas para animar esta festa. Mas, porque uma festa merece um bom filme, a noite só termina com a exibição do documentário Doutores Palhaços (2017), de Bernardo Lopes e Hélder Faria.

+ Badoca Safari Park reabre no Dia da Criança mas precisa de ajuda já

Share the story