Orçamento Participativo: 17 projectos para o centro de Lisboa

Até 28 de Fevereiro estão em marcha as votações para o Orçamento Participativo da Junta de Freguesia da Misericórdia. Conheça os projectos.

A Misericórdia é das freguesias mais centrais da cidade e, por isso mesmo, a sua utilização ultrapassa em muito o número de fregueses. São eles que votam, mas são todos os que podem usufruir de alguns dos projectos que se sagrarem vencedores. Nesta quarta edição do Orçamento Participativo foram submetidas 70 propostas, das quais 17 vão a votos, entre as quais um Festival Cultural Caboverdiano ou a colocação de equipamentos de exercício físico na Praça do Príncipe Real. A votação pode ser presencial, na sede ou nas delegações da junta, ou através do site www.mypolis.eu. Conheça cada uma das propostas, nas palavras dos candidatos.

Misericórdia Cultural

Realização de visitas guiadas aos vários locais históricos e locais culturais dispersos pelos vários pontos da freguesia, sendo em si visitas curtas mas com "sumo cultural" de forma a gerar interesse na população de visitar estes locais mais vezes e de também conhecer a história dos mesmos, quer sejam eles um bar antigo ou mais recente, ou uma igreja.

Misericórdia Divulga

Criação de uma plataforma digital onde diferentes entidades se possam registar, mediante uma autenticação por parte da junta de freguesia, para a divulgação de eventos na área da freguesia. Após o registo as entidades podem divulgar os seus eventos, o que irá permitir um acesso rápido e simples de qualquer utilizador a eventos de diferentes áreas temáticas (exposições, workshops, concertos, ofertas e descontos) sem necessitar de aceder a muitos sites diferentes.

Vamos dar rede às sarjetas

Colocação de estrutura amovível em rede dentro das sarjetas de modo a permitir uma melhor retenção de resíduos. A colocação desta estruturas irá iniciar-se pelas zonas onde há registos de maior índice de entupimentos: zonas baixas (Cais do Sodré).

Misericórdia +Segura

Intensificar as acções de sensibilização e a transmissão de informação ao nível da segurança.

Kit Animal

Distribuição de um Kit Canino aquando da emissão ou renovação da licença na JFM (o kit seria constituído por um flyer e por material para recolha de dejectos).

Jardim, Aqui Sim!

Melhorar os espaços de lazer, públicos e verdes da freguesia, de modo a fomentar o convívio. As reparações e melhoramentos estarão limitados ao valor afecto ao OPM – 10.000 euros.

Actividade Física na Misericórdia

Colocação de equipamentos de exercício físico na Praça do Príncipe Real.

Oficina de Costura

Realização de uma oficina de costura para aquisição de técnicas e competências que permitam a (re)integração no mercado de trabalho ou criação do próprio emprego, permitindo a reutilização dos bens têxteis.

Escolas mais saudável, inclusivas e felizes!

Melhorar os espaços das escolas básicas da freguesia de modo a promover a integração e desenvolvimento infantil aliado às aprendizagens, através da pintura de jogos didácticos nos pátios/recreios, da aquisição de equipamentos didácticos adequados às faixas etárias e pinturas decorativas nas salas e espaços da escola.

Jornal Interoperacional Notícias do Mundo

Criação de um jornal digital da freguesia da Misericórdia elaborado pelos jovens e pelos seniores da Freguesia da Misericórdia, onde sejam focados os seus interesses, as suas ideias e contributos para o futuro da Freguesia.

Trocaqui

Lançar uma plataforma digital que promova a troca de bens e serviços na e para a Freguesia da Misericórdia, em articulação com a Loja Sol.

O Nosso Bairro é um Mundo

Organização de oficinas de criação cinematográfica na comunidade orientadas por profissionais de cinema e dirigidas a crianças, jovens e seniores, integradas no PEAS e Intervir.

Capacita: A escolha é tua

Desenvolvimento de um programa de intervenção preventiva com o intuito de fornecer aos jovens conhecimentos e competências necessárias para lidarem com o risco associado ao consumo de substâncias Psicoactivas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências.

O passeio é para os peões

Colocar postes verdes que impedem o estacionamento, junto aos passeios, por forma a facilitar a circulação dos peões. A colocação estaria limitada ao valor afecto ao OPM – 10.000 euros.

Festival Cultural Caboverdiano

Promover o fortalecimento da coesão entre residentes e a comunidade cabo-verdiana através da expressão artística, cultural e gastronómica de Cabo Verde. O festival terá três eixos operacionais distintos:

Música comentada: destaque para morna, incluindo momentos do funaná e da coladeira;

Exposição de pintura: quadros que retratam a vivência das ilhas;

Oficinas de: penteados típicos cabo-verdianos; culinária, privilegiando a cachupa, e dando a conhecer algumas receitas tradicionais, sendo no final do evento uma prova gastronómica; construção de tenda de artesanato nativo.

Misericórdia +Ecológica

A criação de um programa de estágios de curta duração (remunerados) que proporcione aos jovens – entre os 16 e os 25 anos – uma experiência em contexto real de trabalho nas associações que desenvolvem intervenção na freguesia da Misericórdia. Deste modo, permitir-se-à uma aproximação dos jovens (que exercerão funções no âmbito da actividade normal de uma associação) e às associações (que muitas vezes têm falta de pessoas para expandir os seus programas).

A participação neste programa carecerá de apresentação de uma candidatura, tanto por parte dos jovens como das entidades.

Papa Pastilhas

Colocação de equipamentos para depósito de pastilhas nos espaços públicos, até perfazer o valor afecto ao OPM – 10.000 euros.

