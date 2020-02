Estação de Santa Apolónia vai receber residência universitária

Depois do anúncio de um hotel a ser instalado na Estação de Santa Apolónia, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou mais um plano para a estação lisboeta: um alojamento de estudantes universitários.

O protocolo foi assinado na passada sexta-feira entre a IP, a Universidade Nova e o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. As residências universitárias vão nascer nas instalações da Infraestruturas de Portugal que actualmente não estão a ser utilizadas, uma iniciativa que se insere no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior apresentado pelo Governo. O plano é que na Estação de Santa Apolónia sejam instaladas 260 camas num espaço com uma área de 4732 m².

Mas esta não será a única estação da Grande Lisboa que passará a ser também morada de estudantes. Numa primeira fase será ainda avaliada a viabilidade de condomínios universitários nas estações do Pragal, Carcavelos, Portela de Sintra e Monte Abraão. Explore aqui a apresentação do projecto.

