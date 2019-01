Sonae vai construir um hotel de quatro estrelas na estação de Santa Apolónia

Unidade hoteleira com cerca de 120 quartos deverá abrir portas no primeiro semestre de 2021. Investimento ronda os 12 milhões de euros.

A estação ferroviária de Santa Apolónia vai acolher um hotel de quatro estrelas dentro de dois anos. A Infraestruturas de Portugal anunciou nesta segunda-feira, dia 21, ter adjudicado à Sonae a instalação e exploração de uma unidade hoteleira com cerca de 120 quartos por um período de 35 anos.

O investimento da Sonae rondará os 12 milhões de euros, segundo a estimativa divulgada em comunicado, também nesta segunda-feira, pelo grupo liderado por Cláudia Azevedo. O projecto inclui “a reabilitação e adaptação das partes sul e poente do edifício [da estação], cuja área totaliza perto de 9000 metros quadrados”.

A obra deverá estar concluída no primeiro semestre de 2021, informa a Sonae, que com este empreendimento alargará a Lisboa o negócio do grupo neste sector. Até agora, limitava-se ao Porto (Porto Palácio Hotel, The House Ribeira Hotel e The Artist Porto Hotel & Bistro) e a Tróia (Aqualuz Tróia e Tróia Residence).

“A nova unidade permitirá explorar sinergias entre as várias unidades e destinos, respondendo de forma ainda mais eficaz aos seus clientes que pretendam explorar as duas principais cidades do país e beneficiar de um destino de praia e congressos único, como é o caso de Tróia”, lê-se na nota da Sonae.

O início deste concurso remonta a 2017. Além da Sonae, estavam na corrida a esta apetecível localização – que, além óbvia ligação ao transporte ferroviário, fica nas imediações do novo terminal de cruzeiros – os grupos Pestana, Visabeira, Salvor, Hoti-Star e Barceló.

