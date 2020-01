Lisboa e Porto têm mais trânsito que Madrid ou Barcelona

Todos os anos o TomTom Traffic Index analisa congestionamentos por todo o mundo. E Portugal anda um bocadinho entupido.

Pelo menos em comparação com metrópoles vizinhas com maior número de residentes, como Barcelona e Madrid. No cenário global, que engloba 416 cidades em todo o mundo, Lisboa encontra-se na 81ª posição no que ao congestionamento automóvel diz respeito.

Mas filtrando apenas por cidades na Península Ibérica, Lisboa encabeça a lista, subindo 1% relativamente aos dados de 2018, seguida da cidade do Porto. Só depois vem Barcelona (3ª posição) e Madrid (6ª). A cidade mais congestionada de todo o planeta é Bengaluru, na Índia, e a mais liberta de trânsito é Greensboro-High Point, localizada no estado norte-americano da Carolina do Norte.

No site do TomTom Traffic Index é também possível ver dados em tempo real para cada cidade, bem como como as horas com maior tráfego. Por exemplo, a hora a evitar é entre as 18.00 e as 19.00 de sexta-feira. Em 2019, o dia menos congestionado foi o 3 de Março, enquanto no lado oposto esteve o 19 de Dezembro. Também o ano passado, os condutores alfacinhas perderam, em média, 6 dias e 19 horas no trânsito.

