Ordinário: junk food, cocktails e graffitis na nova esplanada do Cais do Sodré

Sentar à beira do rio com uma cerveja na mão e uns petiscos: é esta a proposta da nova esplanada do Cais do Sodré. No mesmo edifício da Crack Kids Lisboa, loja e galeria de arte urbana, este é o segundo espaço dos donos do café Cotidiano. Mas desta vez, ao invés de brunches saudáveis há junk food, de influência americana, para comer com as mãos sem vergonhas. Esta junção entre comida de conforto e graffitis oferece um ambiente descontraído para aproveitar a vista sem abrir demasiado a carteira.

Gabriell Vieira

Este é um dos projectos que arregaçou mangas durante a pandemia e abriu portas a meio de Julho, num regime de soft-opening. “Sempre procurámos um conceito diferente junto ao rio onde pudéssemos estar a jantar e a beber um copo”, explica Pedro Sotero, um dos sócios do espaço. E as mesas finas mesmo à beirinha do Tejo pedem isso mesmo: uma bebida de final de tarde e uns petiscos para dividir entre amigos.

O espaço e cozinha reduzida obrigam a um menu mais curto, mas nem por isso menos variado. Se vem à procura de comida ordinária – aquela junk food que não dispensa uma boa dose de guardanapos – comece pela maçaroca no espeto com manteiga, cebolinho e maionese de kimchi caseira (4€) ou pelo picado de queijo halloumi com maionese kimchi (4,5€), uma espécie de pica-pau feito com este queijo. Depois, aposte no prego especial no bolo do caco de tinta de choco, com bife de alcatra, mozarela, pesto caseiro, pickles de cenoura, mostarda Dijon, acompanhado de chips de batata doce (9€) ou no Fake Junkie Burger, com cogumelo portobello, mozarela, cheddar, pesto caseiro, bacon crocante, cebola frita, maionese de kimchi caseira, pickles de cenoura, acompanhado com chips de batata doce (9,5€), a única opção que já fazia parte da carta do Cotidiano.

Picado de queijo halloumi

Além das versões mais calóricas, aqui também encontra sugestões mais leves, como os tacos de salmão marinado com lâminas de cebola roxa, alga wakame, abacate, maionese de lima e manjericão, cebola frita e cebolinho (8€) ou as poké bowls – We Salmon e We Dill (ambas 8€) – que surgem da parceria com a We Poké.

Maçaroca no espeto

O conceito descontraído revela-se ainda mais nos cocktails, que assumem nomes dedicados à casa, como a Margarita ordinária (6,5€), a Mezcalita indecente (8,5€) ou a Mula russa (6,5€). A primeira pode ser pedida em copo ou em jarro (19€), assim como o Mojito ordinário (6,5€/copo, 16€/jarro) e a sangria tinta, branca (ambas a 12€) ou de espumante (16€). Mas não espere grandes mordomias: aqui o vidro só se usa para o vinho e para a sangria, o resto é servido em copos de acrílico e jarros como os os lá de casa – não se preocupe que os responsáveis prometem que o interior compensa.

Nesses copos amarelos lêem-se frases como “always with the cups” (sempre com os copos) ou “at six in the esplanade” (às seis na esplanada), numa brincadeira com expressões portuguesas traduzidas à letra. E pode levá-los para casa por um euro. Akacorleone, artista urbano português, é o responsável pelas ilustrações que se podem ver nas t-shirts, bonés e autocolantes do staff, que também estão para venda no restaurante. Se a curiosidade for muita, pode espreitar tudo isto na conta de Instagram da casa.

Burrito de queijo halloumi

Um dos objectivos futuros do espaço é juntar um menu brunch servido aos domingos, com uma versão mais próxima do brunch do Cotidiano e outra mais 'ordinária'. “Na segunda versão vamos puxar um bocadinho pelo álcool”, revela Pedro Sotero. Uma boa notícia para quem prefere começar o dia com um mojito em vez de um sumo de laranja.

Quando o Inverno chegar em força pode aproveitar os dias de sol nesta esplanada, já que a proximidade do terminal fluvial do Cais do Sodré a protege das ventanias mais geladas. Por agora, o melhor é aproveitar os últimos dias de calor com esta vista para o rio, os últimos ritmos do hip-hop e, com sorte, ainda vê uns golfinhos ao fundo no Tejo.

Rua da Cintura do Porto de Lisboa, armazém A, loja 20 (Cais do Sodré). Qua-Dom 14.00-22.00.

