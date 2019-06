Organii celebra dez anos com conversas e jantar vegan

Há dez anos, as manas Cátia e Rita Curica abriam a sua primeira Organii, a loja de produtos de base biológica e roupas naturais. E é precisamente por celebrarem uma década de vida que dedicam um dia inteirinho à marca com talks e até um jantar vegan. A festa acontece esta quarta, dia 5.

A Organii cresceu e conta com um pequeno império orgânico de quatro espaços em Lisboa e uma academia, onde querem mostrar que existe um outro modo de vida que é amigo do ambiente, que responde ao comércio justo, utiliza matérias-primas naturais e não prejudica a saúde.

Para soprar as dez velinhas, a Organii prepara uma festança na loja da Lx Factory esta quarta-feira, 5, que arranca com uma talk sobre as melhores rotinas para a pele (13.00). Logo depois há aula de yoga facial (16.30), com Filipa Veiga, autora do livro Yoga-me. Às 17.30, Cátia ensina como utilizar óleos essenciais e Eunice Maia, da Maria Granel, dá umas dicas sobre desperdício zero.

A fechar o dia há um jantar vegan preparado pelos Kitchen Dates (inscrições: comunicacao@organii.com; 19.30; 35€ inclui goodiebag).

Lx Factory. Rua Rodrigues Faria, 103. Qua a partir das 13.00. Talks de entrada livre.

