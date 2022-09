Oriente-se neste festival de teatro amador em Marvila

O Oriente-se – Festival de Teatro Amador está de volta. Após dois anos de interregno forçado, devido à situação pandémica, o Auditório Fernando Pessa vai receber quatro grupos oriundos de várias zonas do país, incluindo o Teatro Contra-Senso, de Marvila, que abre esta edição no próximo sábado, 1 de Outubro. A programação arranca às 21.30, com a apresentação de P.S. Acho que deves continuar a escrever, a partir de excertos de vários livros de José Saramago.

Nos três sábados seguintes, sempre à mesma hora, o Auditório Fernando Pessa recebe a estreia de Ser, de Tin.Bra – Academia de Teatro de Braga; Macbeth, de Teatro Sem Dono, de Pinhal Novo, que leva ao palco o clássico de William Shakespeare; e A Cadeira, do Pateo das Galinhas, de Figueira da Foz, com texto de José Saramago e encenação de Rui Féteira.

A ambição do Oriente-se é promover e apoiar os grupos de teatro amador, fomentar o intercâmbio de abordagens, proporcionar à população momentos de lazer, cultura e entretenimento, e incentivar manifestações culturais no país e, em particular, na freguesia de Marvila. Os bilhetes têm um preço único de 3€ e é possível fazer reservas por e-mail (reservas@contrasenso.com).

Auditório Fernando Pessa, Rua Ferreira de Castro, Marvila. 1-22 Out, Sáb 21.30. 3€

