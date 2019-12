Ornatos Violeta dão concerto grátis na passagem de ano

A vida são dois dias e a passagem de ano em Lisboa são três. A EGEAC volta a dar as mãos à Câmara Municipal de Lisboa para trazer três dias de concertos à beira-rio, no Terreiro do Paço, com o espectáculo Clássicos no Tejo comandado por uma orquestra especial, José Cid, Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta.

Receber 2020 de braços abertos, a dançar e a cantar as músicas de cor e salteado – é este o lema de mais um réveillon na Praça do Comércio que se transforma numa sala de espectáculos a céu aberto.

O primeiro concerto acontece no dia 29, domingo às 18.00, e a música clássica será a estrela da tarde. Foi formada uma orquestra de raiz, composta por 52 músicos, para dar música a quem estiver de passagem – o espectáculo Clássicos no Tejo é dirigido pelo maestro Cesário Costa e vai apresentar operetas, bailados, danças, valsas e polcas com vista para o rio.

No dia 30, a festa faz-se com o mais recente Grammy Latino de Excelência Musical, o icónico José Cid, que leva os êxitos que todos têm debaixo da língua, como "Ontem, Hoje e Amanhã" ou "Cai Neve em Nova Iorque".

A noite de passagem de ano propriamente dita é comandada por dois grandes grupos portugueses: Xutos & Pontapés, que continuam a celebrar os seus 40 anos de carreira, e Ornatos Violeta, que no dia 6 deste mês deram um concerto no Campo Pequeno que muita gente viveu como se fosse o último da banda.

Quando chegar a hora H, além de virar doze passas, brindar com os que o rodeiam e fazer mil promessas para o ano que vem, pode assistir ao espectáculo de fogo de artifício sobre o rio, que dura 15 minutos.

E como tem acontecido nas edições anteriores, esta volta a olhar para a sustentabilidade – ou não fosse Lisboa entrar a pés juntos no ano em que será Capital Verde Europeia. A Câmara vai disponibilizar copos reutilizáveis nos pontos de venda de bebidas (1€ de caução).

Praça do Comércio. 29, 30 e 31 Dezembro. Entrada livre.

