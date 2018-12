Ornatos Violeta regressam aos palcos no NOS Alive

A banda portuense sobe ao palco dia 11 de Julho, num concerto especial, para celebrar o 20º aniversário do segundo disco, O Monstro Precisa de Amigos

Foi a 22 de Novembro de 1999 que Manel Cruz, Nuno Prata, Peixe, Kinörm e Elísio Donas se afirmaram definitivamente como uma existência de culto no panorama musical português. O Monstro Precisa de Amigos, segundo e último trabalho discográfico – sucessor de Cão! –, transformou a forma como o público lhes dedicou os ouvidos e o peito, culpa de temas como “Chaga”, “Ouvi Dizer” ou “Capitão Romance”.

Duas décadas depois, o grupo celebra a ocasião com data no primeiro dia do NOS Alive, a 11 de Julho, num concerto que promete reviver na íntegra as icónicas faixas. A banda actua ainda no MEO Marés Vivas, a 20 de Julho, e no Festival F, a 6 de Setembro.

Este é assim o regresso aos palcos dos Ornatos, que já tinham presenteado os fãs em 2012 com uma série de concertos esgotados, primeiro em Paredes de Coura e depois nos coliseus de Lisboa, Porto e Micaelense.

Os bilhetes para o Nos Alive estão à venda nos locais habituais e o preço varia entre os 65€ (um dia) e os 149€ (três dias).

