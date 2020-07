Orquestra Gulbenkian regressa aos concertos com sinfonias de Beethoven

A Orquestra Gulbenkian vai voltar a tocar num auditório e nada mais apropriado do que fazê-lo com o aniversariante de 2020. Lorenzo Viotti dirige as sinfonias n.º 1 e n.º 5 de Beethoven a 23 e 24 de Julho.