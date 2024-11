Orquestra Gulbenkian vai interpretar ao vivo a banda sonora de ‘Jurassic Park’

Os dinossauros vão tomar conta do Grande Auditório da Gulbenkian, para onde estão marcadas três sessões do novo cine-concerto da Orquestra Gulbenkian, que irá acompanhar a exibição de Jurassic Park. Acontecem nos dias 15, 16 e 17 de Janeiro do próximo ano.

Depois de A Guerra das Estrelas e E.T. – O Extraterrestre, a Orquestra Gulbenkian volta às pautas com as bandas sonoras do compositor John Williams, agora com Jurassic Park, o filme de Steven Spielberg que trouxe os dinossauros para o mundo contemporâneo e que entretanto já vai em seis filmes. Williams não vem a Portugal, mas a orquestra estará muito bem entregue à condição do maestro norte-americano Anthony Gabriele, especialista na direcção de bandas sonoras orquestrais ao vivo.

Ao longo da sua carreira, John Williams compôs 26 das bandas sonoras para filmes de Steven Spielberg, uma colaboração que tem resultado em muitas das mais memoráveis composições da sétima arte. Até agora, a parceria resultou num total de três Óscares (Tubarão, E.T. – Extraterrestre e A Lista de Schindler) e mais sete nomeações para Williams, compositor que até agora recebeu um total de cinco Óscares. Os outros dois por culpa do seu trabalho em Star Wars: O Império Contra-Ataca e Star Wars: Uma Nova Esperança. Aos 92 anos, Williams tem 53 nomeações aos Óscares, nesta categoria.

Não perca também o documentário A Música de John Williams (2024), de Laurent Bouzereau, disponível no Disney+. Uma produção que acompanha a sua carreira desde os primeiros anos como pianista de jazz e que conta com entrevistas a artistas e cineastas, entre eles Steven Spielberg, Ron Howard, Ke Huy Quan, Chris Columbus, George Lucas ou Chris Martin.

Fundação Calouste Gulbenkian – Grande Auditório. Avenida de Berna, 45A. 15 a 17 de Janeiro às 20.00. Bilhetes: 40€-50€

