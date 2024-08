Orquídeas raras vão estar em flor no Mercado de Santa Clara

Sabia que há várias espécies de orquídeas? É uma das maiores famílias de plantas do mundo e poderá ficar a conhecê-la um pouco melhor na 8.ª Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa. O evento, organizado pela Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO), arranca a 20 de Setembro e prolonga-se até dia 22, no Mercado de Santa Clara. Além da habitual presença de produtores nacionais e até de coleccionadores privados, poderá contar com a mostra e venda de alguns dos melhores espécimes internacionais, vindos de países como África do Sul, Equador, Brasil e Espanha.

A exposição contará, como habitualmente, com mais de uma dezena de expositores nacionais e estrangeiros, entre associados da APO e coleccionadores particulares, bem como a própria autarquia. Além de orquídeas e uma oferta de produtos produzidos a partir de orquídeas, como licores e chocolates, encontrará também uma selecção de outras plantas ornamentais. “Paralelamente – e, como quem gosta de orquídeas, gosta de tudo o que há na natureza, – não vai faltar uma grande escolha em tillandsias, bromélias, catos, suculentas e plantas tropicais”, diz a presidente da APO, Graziela Meister, em nota sobre o evento.

Ao todo, encontrará seis expositores estrangeiros e nove portugueses, incluindo um especializado na criação de terrários executados à medida para o cultivo de micro-orquídeas e de outras espécies de plantas tropicais. “Para aqueles que têm pouco espaço nas suas casas para o cultivo de orquídeas”, sugere Meister.

As plantas expostas vão ser avaliadas por um júri internacional, com a atribuição dos prémios às melhores plantas nas categorias consideradas, e estão também previstas várias palestras e acções de demonstração. Por isso, enquanto lá estiver, aproveite para fazer todas as perguntas (mesmo as mais descabidas) a quem percebe do assunto.

No sábado, 21 de Setembro, as temáticas a explorar relacionam-se com diferentes géneros de orquídeas e o seu cultivo em geral. Já no domingo, dia 22, poderá aprender mais sobre o cultivo de tillandsias, cactos e suculentas, entre outros temas a não perder.

Os bilhetes para a 8.ª edição da Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa têm um valor único de 5€ (gratuito para sócios da APO com as quotas em dia e crianças até aos 12 anos).

Mercado de Santa Clara, Campo de Santa Clara. Sex-Dom 10.00-19.00. 5€. Grátis para sócios da APO e crianças até aos 12 anos

+ Há um festival gratuito a florescer no Montijo