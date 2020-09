Os 21 do Lounge

Enquanto o bar da Rua da Moeda continua sem data para abrir, os 21 anos celebram-se este fim-de-semana no Núcleo A70, antigo Anjos70, com música, bifanas e merchandising.

Sem pandemia, o Lounge teria celebrado o seu 21.º aniversário no primeiro fim-de-semana de Maio, como é habitual, com um evento que começa à tarde e se prolonga madrugada dentro com concertos, DJ sets e bifanas. “Costumam ser 14 horas de música”, recorda Mário Valente, programador do bar na Rua da Moeda.

Este ano, para não deixar de assinalar a ocasião, e como “continuamos com vontade de fazer coisas”, continua Mário, a festa muda pela primeira vez de sítio e acontece no sábado e no domingo no Núcleo A70, antigo Anjos70, que a semana passada ganhou um novo nome. “Tínhamos pensado em fazer o aniversário quando fosse possível abrir, mesmo que fora da data”, conta. “Chegámos ao Verão e isto continua assim como está. O Anjos70 tinha entrado em contacto connosco para fazermos uma curadoria e pensámos: porque não juntar tudo e fazer aqui o aniversário?”

Para os 21 anos já tinham preparado uma linha de merchandising com T-shirts, posters, tote bags e, o mais interessante, cassetes com concertos ao vivo de bandas portuguesas que tocaram no Lounge nos últimos anos. “Como surgiu esta hipótese vamos ter lá as nossas coisas todas para quem quiser comprar e é também uma maneira de juntar os clientes todos do Lounge, não nos vemos há imenso tempo.”

Por questões logísticas e já que as regras da DGS impõem lugares sentados, a festa acontece em dois actos: duas matinés no sábado e no domingo, na esplanada. A programação ainda está por afinar mas será semelhante à das festas de aniversário do bar, com o “batalhão de DJs, os concertos, as bifanas, as surpresas, os reencontros, as jolas e os brindes”, lê-se no evento de Facebook, com mais de mil interessados.

Para já, o sábado conta com Império Pacífico e Silvestre e no domingo há a confirmação de Mestre André e Clementine – mais nomes serão anunciados no evento do Facebook. “Vamos tentar reproduzir o espírito da coisa, mas na esplanada, com lugares sentados e com as medidas todas que temos de cumprir agora.”

Tal como outros espaços da cidade, o Lounge fechou em Março. Pouco tempo depois, lançou um crowdfunding, We Will Dance Again, que angariou quase 3500 euros. “Foi uma boa ajuda no início, mas está a passar muito mais tempo do que nós ou qualquer outro bar ou clube previu.”

A festa de 21 anos começa no sábado às 16.00 (dura até às 22.00) e retoma no domingo à mesma hora (desta feita vai até às 20.00). O preço da entrada será anunciado em breve.

Núcleo A70. Regueirão dos Anjos, 68-70. Sexta e sábado, a partir das 16.00.

