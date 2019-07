Os 80 anos de Batman estão em exposição com jogos e figuras em tamanho real

Faz parte do imaginário de infância de muito boa gente, e os 80 anos de história ajudam a construir (ou desconstruir) um dos maiores do universo de super-heróis: o Batman. A partir de 29 de Julho, o UBBO (não estranhe, é o novo nome do Dolce Vita Tejo) recebe uma exposição que homenageia esta personagem com figuras em tamanho real, máscaras e jogos para toda a família.

A história começou quando Batman foi apresentado pela primeira vez a 30 de Março de 1939, no número 27 da revista Detective Comics. Passados 80 anos há muito para contar, e está exposição ajuda-o a passar em revista um bom par de anos, se for o caso, ou servirá de exemplo aos mais pequenos que só agora descobriram o homem-morcego.

A mostra conta com seis figuras do herói em tamanho real, assim como as icónicas máscaras, gadgets e uma série de amigos e inimigos da personagem. Ainda pode fazer parte da história quando chegar ao espaço de fotografias com photocalls temáticos.

Além disso, os visitantes de todas as idades podem aproveitar a zona de jogos. Existe uma para os mais crescidos com uma variedade de plataformas, desde videojogos e jogos arcade, e outra para crianças a partir dos 3 anos, com jogos de mesa, legos temáticos Batman, máscaras, fatos e figuras do herói para poderem brincar.

Isto tudo para ver até 11 de Agosto, sem ter de pagar nada.

UBBO. Avenida Cruzeiro Seixas, 5-7. Seg-Sex 14.00-18.00, Sáb-Dom 12.00-18.00. Entrada livre.

