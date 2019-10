Os almoços de domingo são especiais na Taberna do Calhau – até a mãe do chef cozinha

Ao domingo é dia de almoço de família. Leopoldo Garcia Calhau, da Taberna do Calhau na Mouraria, honra a tradição e chamou duas cozinheiras de mão cheia para dois almoços de domingo especiais. O primeiro “Cozinheiras à séria vão à Taberna do Calhau” é já dia 20 e a cozinheira é a mãe, Maria Joana Calhau.

Mais do que uma homenagem à sua região, Leopoldo quis trazer para a sua Taberna na Mouraria uma verdadeira homenagem à cozinha portuguesa, mantendo o Alentejo e as memórias dos almoços em família bem presentes. Convidou então a mãe, Maria Joana Calhau, para no dia 20 de Outubro ao almoço se juntar à cozinha e partilhar as suas receitas tradicionais.

Neste primeiro almoço especial, haverá sopa de tomate, bacalhau à Gomes de Sá, lebre com feijão e perna de borrego. Tudo a acompanhar com vinhos da Adega Mãe e, no final, com os doces da casa, o pudim de noz da Joana, o arroz doce e a sericaia.

Dia 17 de Novembro é a vez de Teresa Estrela, da Herdade Grande, na Vidigueira, partilhar a cozinha com Leopoldo Garcia Calhau e servir escabeche maravilha, sopa de cação e mão de borrego assada no forno. Os vinhos ficam a cargo da Herdade Grande.

Os almoços “Cozinheiras à séria vão à Taberna do Calhau” estão disponíveis por 35€ por pessoa, com vinhos incluídos, e convém reservar.

A Taberna do Calhau abriu em Junho. Além do menu com petiscos para partilhar, disponível a todas as horas do dia, têm agora tachadas, pratos que vão variando dia a dia e com o valor fixo de 8€.

Largo das Olarias, 23 (Mouraria). 21 585 1937. Seg, Qua-Sáb 12.30-00.00.

