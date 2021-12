Os animais dominam o palco do LU.CA em 2022

O LU.CA – Teatro Luís de Camões projectou um novo ano com teatro para todas as idades, uma exposição, um baile de Carnaval, uma conferência sobre crítica de artes performativas e muitas visitas guiadas. A programação arranca a 14 de Janeiro, com a estreia de Não há duas sem três, um espectáculo de Catarina Requeijo, em formato de monólogo “todo-o-terreno”, para ver até ao final do mês. Mas são os animais a dominar a agenda, no palco e fora dele, com duas criações inspiradas em A Quinta dos Animais de George Orwell e a adaptação de um livro de David Machado.

Em Fevereiro, de 4 a 13, estreia-se a adaptação de A Quinta dos Animais, de George Orwell, para crianças a partir dos 12 anos. Com texto de Inês Fonseca Santos e encenação de Tónan Quito, a peça convida as crianças a reflectir sobre as temáticas do livro, em particular sobre a tomada de poder. Em paralelo, igualmente inspirada na obra de Orwell, o entrepiso do LU.CA recebe a exposição “Urros, balidos e rugidos: o protesto gráfico-onomatopeico dos animais”, da ilustradora Carolina Celas e do Gabinete Paratextual. Com curadoria da galeria Senhora Presidenta, a mostra de cartazes fica patente de 4 a 25 de Fevereiro.

Para espectadores a partir dos três anos, o teatro apresenta Parece um pássaro, um espectáculo de Raimundo Cosme, em cena de 18 a 25 de Fevereiro. Partindo do livro homónimo de David Machado, conta-se a história de um menino que encontra um curioso chapéu, fundindo a leitura encenada com o teatro e recorrendo também aos elementos visuais criados pelo ilustrador Gonçalo Viana.

Já para os festejos de Carnaval, o LU.CA volta a apostar no habitual Baile de Carnaval, nos dias 27 de Fevereiro e 1 de Março, das 15.00 às 19.00. Com Fernando Alvim ao leme da animação musical, as cadeiras da plateia vão desaparecer para dar lugar a uma grande pista de dança. Segue-se, nos dias 2 e 3 de Março, a segunda edição da conferência “Escrever às Escuras”, para explorar o tema da crítica especializada sobre espectáculos para crianças e jovens públicos.

Para encerrar a programação dos primeiros três meses de 2022, lança-se um convite para celebrar o Dia Mundial do Teatro. Nos dias 26 e 27, as portas abrem-se para visitas guiadas aos corredores e aos segredos do espaço pela equipa do teatro.

