Os Armazéns do Chiado dão as boas-vindas ao Natal neste sábado

O Natal está prestes a chegar à baixa de Lisboa. Este sábado, 11 de Novembro, os Armazéns do Chiado inauguram as luzes de Natal, acompanhados de música e, claro, da chegada do Pai Natal.

A partir das 18.00, é conhecida a decoração deste ano, que vai iluminar o Chiado durante a quadra natalícia. Destaca-se a Árvore de Natal, na entrada principal do centro comercial, que, todos os dias, entre as 17.00 e as 22.00, conta com uma animação de luz e som, de meia em meia hora.

Num final de tarde pensado para toda a família, o Gospel Collective interpreta, com uma sonoridade diferente, temas clássicos de Natal. Após o que promete ser um incrível espectáculo de luzes, o Pai Natal senta-se no seu trono para receber as crianças, que vão receber o livro Gui e a horta da escola.

Ao longo das próximas semanas, os Armazéns do Chiado têm planeado um programa de actividades para os mais pequenos, bem como iniciativas de carácter solidário e para toda a comunidade.

Armazéns do Chiado. 11 Nov (Sáb). 18.00. Entrada livre

