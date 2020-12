Os barcos de sushi do Aruki ajudam as crianças da Make-a-Wish

Os barcos estão disponíveis apenas através de pedido por e-mail e as entregas fazem-se de norte a sul do país.

O Natal já vai ser diferente e vai, por que não esquecer o bacalhau e o cabrito? Assumir mesmo o ano atípico que se vive e mergulhar de cabeça no sushi. Até 31 de Dezembro, em todas as vendas do serviço de entrega em barcos de sushi personalizáveis, 15% revertem para a Fundação Make-a-Wish.

Ser solidário ao mesmo tempo que enche a barriga serve-lhe de consolo a duplicar. Numa segunda colaboração com a Make-a-Wish, fundação que ajuda a concretizar desejos de crianças e jovens dos 3 aos 17 anos com doenças graves, a marca de entrega ao domicílio de sushi quer tornar esta época natalícia diferente e mais solidária.

A campanha, que doa 15% da vendas à fundação, decorre até 31 de Dezembro e é válida na encomenda de barcos, um serviço do Aruki que permite ao cliente personalizar o pedido através das peças disponíveis no site, dos urakamis aos niguiris, do sashimi aos gunkans.

Este serviço deve ser feito por e-mail (geral@aruki.pt) com pedido de orçamento, sempre feito com um mínimo de 48 horas, sendo que os preços variam consoante o número de peças – o barco mais pequeno inclui 100 peças, custa 159€ e serve cinco pessoas. As entregas dos barcos não se limitam a Lisboa, o Aruki navega com este serviço de norte a sul do país.

