Os bombons Milka agora casam com lenços dos namorados d’A Avó Veio Trabalhar

Para celebrar o dia mais meloso do ano – o dia de São Valentim –, a marca de chocolates Milka juntou-se ao projecto A Avó Veio Trabalhar e juntos lançam uma colecção especial de 50 lenços feitos pelas avós e inspirados na técnica do bordado dos namorados. Na compra de um lenço, tem direito a uma caixinha de chocolates em forma de coração.

Estas avós já dispensam apresentações, já fizeram de tudo e onde põem as mãos deixam todos de queixo caído e a desejar chegar àquela idade com a mesma pedalada e com o jeito delas para o corte e costura. E foi precisamente a propósito destas habilidades que a Milka se juntou às avós para um lançamento especial e limitado de lenços do Dia dos Namorados.

DR

A colecção tem 50 lenços, disponíveis em três modelos diferentes, todos peças únicas feitas à mão pelas avós e que estão à venda no site do projecto em www.fermenta.org. Nos lenços podem ler-se frases como “O amor não se vê com os olhos, mas com o coração”, “Beijos, abraços e chocolates é o que eu mais quero”; ou “Não preciso de calor para me derreter por ti”.

À compra de cada lenço vem de oferta uma caixa de bombons de chocolate I Love Milka, para complementar o presente para a cara-metade. Os lenços custam 50€ e estão à venda até 14 de Fevereiro (ou até esgotarem).

+ Juliana Bezerra e Brigadeirando celebram o amor numa colecção especial