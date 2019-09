Os clássicos da Carris vão desfilar pela cidade

Seis eléctricos e dois autocarros vão exibir-se entre Santo Amaro e a Praça da Figueira em mais uma edição do Desfile de Clássicos do Museu da Carris a 22 de Setembro.

A frota da Carris que circula todos os dias pela cidade anda cada vez mais moderna e ecológica, mas é sempre bom recordar. A 22 de Setembro pode apenas ver o desfile passar ou optar por embarcar numa viagem a bordo de um histórico. A novidade desta edição é que aos eléctricos juntam-se dois autocarros: o 301, o primeiro modelo de autocarro de dois pisos da Carris (em verde e branco) que circulou em Lisboa entre os anos 40 e 80 do século passado; e o 1001, os famosos “laranjas” que entraram ao serviço em 1971 e só saíram da rua no ano 2000.

Entre os eléctricos, destaque para o único exemplar existente do Eléctrico 283, que entrou nos carris em 1902, tendo-se transformado em carro de instrução na década de 50. Durante alguns anos foi emprestado ao Parque Infantil do Alvito e posteriormente restaurado com o aspecto que apresentava nos anos 40. Uma viatura com persianas, bancos reversíveis e vidros no tejadilho. Também o Eléctrico 444 (o “São Luís”) vai sobressair no desfile, um modelo que integrou a frota da Carris em 1901 e um meio de transporte muito elegante, com janelas de caixilhos envidraçados, guarnições interiores de madeira trabalhada a baixo-relevo, cadeiras interiores reversíveis forradas com tecido de palha entrançada e uma pintura exterior com ornatos de decalcomania.

A iniciativa integra a Semana Europeia da Mobilidade, num ano em que o Museu da Carris comemora 20 anos de existência, e o percurso será feito entre a Estação de Santo Amaro e a Praça da Figueira (ida e volta) entre as 11.30 e as 14.30. E se quiser subir a bordo os bilhetes já estão à venda: o bilhete normal custa 10€, mas crianças entre os três e os 12 anos pagam metade. Até aos dois anos não pagam bilhete, desde que viajem ao colo de um adulto. E atenção, é uma criança por colo, alerta a organização. As inscrições são feitas via email: museu@carris.pt.

