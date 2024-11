Depois de seis anos no Intendente, o Café Klandestino mudou-se para a rua do Telhal há cerca de quatro meses. E na próxima segunda-feira, 18 de Novembro, vai pela primeira abrir as portas da nova cozinha a um par de convidados, o bartender Jorge Morales, do bar e café portuense Flôr, e o pizzaiolo Duda, da Lupita.

Para quem não sabe, o “Flôr é um dos bares referência na cidade do Porto”, na opinião de João Pedro Resende, barman e um dos donos do Café Klandestino. “Sempre gostámos de fazer esta sinergia com a invicta, para o público local saborear cocktails que por vezes não estão ao virar da esquina”, desenvolve.

Já a Lupita, provavelmente, dispensa apresentações. É uma das melhores pizzarias da cidade, sempre com uma longa fila à porta. João Pedro Resende destaca não só as pizzas, como “a vibe que transportam sempre” com eles. “Já me cruzei com o Duda em vários eventos e esta foi a oportunidade certa para fazermos algo juntos.”

©Manuel Manso

No Café Klandestino, o pizzaiolo vai estar a fazer três pizzas, incluindo pelo menos uma opção vegetariana, “das oito da noite até acabarem” os ingredientes. Enquanto “Jorge [Morales] vai trazer um dos cocktails que mais chamou a atenção do último menu do Flôr, com notas de bacalhau, e duas propostas do menu de cocktails novo.”

“Segunda-feira também é dia”

Há várias razões para este takeover acontecer à segunda-feira. Por um lado, “é um dos dias de folga de muitos profissionais da indústria de bares e restaurantes”, incluindo os convidados. Por outro lado, o co-proprietário quer mostrar que “não tem de ser sexta ou sábado” para se beber um cocktail. “Segunda-feira também é dia.”

Rua do Telhal, 65 (Avenida da Liberdade). Seg-Dom 17.00-00.00