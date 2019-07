Os Concertos ao Entardecer estão de regresso a Alvalade

A terceira edição do festival de Verão Concertos ao Entardecer começa já esta sexta-feira, 5 de Julho, no Jardim dos Coruchéus. Mas há mais duas datas marcadas: 12 e 19 de Julho, em diferentes espaços da freguesia de Alvalade. A entrada é livre.

O Jardim dos Coruchéus, os Logradouros da Avenida do Brasil e o Jardim da Quinta dos Barros recebem este mês os Concertos ao Entardecer, promovidos pela Junta de Freguesia de Alvalade. No primeiro concerto da edição deste ano, que terá lugar no jardim junto à Rua Alberto de Oliveira, poderá assistir, a partir das 18.00, às actuações do Coro Audite Nova de Lisboa, do Coro ADECAM e do Jazz Cantat, um coro de jazz, espirituais negros, pop e música portuguesa.

No dia 12 de Julho, os concertos terão lugar à mesma hora, mas nos Logradouros da Avenida do Brasil, entre os números 112 e 132. A música estará a cargo da tuna feminina da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, A Feminina, e do TUIST, a tuna do Instituto Superior Técnico.

No dia 19 de Julho, a música muda-se para o Jardim da Quinta dos Barros, junto à Rua Joaquim Rocha Cabral, com o cantor Ruben Portinha. O autor do álbum “Realidade” vai subir ao palco, numa actuação com guitarra, baixo e percussão, acompanhado por João Coelho e Ricardo Duarte.

Jardim dos Coruchéus. Sex (5) 18.00. Logradouros da Avenida do Brasil. Sex (12) 18.00. Jardim da Quinta dos Barros. Sex (19) 18.00.

+ Do cinema para o palco: Variações encerra o cartaz do NOS Alive