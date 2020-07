Os concertos estão de regresso ao Museu Nacional da Música

Os primeiros 20 a fazer reserva poderão assistir a vários concertos, com repertório que vai do barroco ao nosso tempo.

O retomar da actividade no Museu Nacional da Música, na Estação de Metropolitano do Alto dos Moinhos, faz-se aos poucos e em pequenas doses a partir desta sexta-feira. Até 31 de Julho, estão programados seis concertos. Cada um deles com a duração total de cerca de 40 minutos. Os artistas e os horários estão descritos abaixo.



A lotação da sala será restringida às primeiras 20 pessoas que fizerem uma reserva pelo e-mail extensao.cultural@mnmusica.dgpc.pt ou, pelo telefone 21 771 0990 (das 11.00 às 17.00) e o uso de máscara é obrigatório. Os concertos são de entrada livre, desde que se adquira o bilhete (3 euros) que dá acesso ao museu.

Se não for um dos 20 eleitos poderá sempre assistir aos concertos, mais tarde, no Instagram e no Facebook do Museu Nacional da Música.

Os concertos

17 Julho (Sex) 16.00

Concerto duplo com o duo de piano Duarte Martins e Phillipe Marques e o ensemble KVAR.

24 Julho (Sex) 16.00

Concerto duplo com o duo de guitarras Mikroduo (Miguel Vieira da Silva e Pedro Luís) e o duo Maria João Sousa (voz) e Ana Luísa Monteiro (piano).

24 Julho (Sex) 17.00

Tiago Sousa toca, ao piano, composições suas e de algumas das suas referências: John Cage, Federico Mompou e Arvo Pärt. O concerto está inserido no festival As Coisas Fundadas no Silêncio e tem a participação especial da violoncelista Bruna Maia Moura.

31 Julho (Sex) 16.00

Concerto triplo com o guitarrista Yuri Marchese, a pianista Taissa Cunha e o ensemble de música antiga Avres Serva com Ana Paula Russo, Pedro Massarão (violoncelo barroco) e Nuno Oliveira (órgão positivo).

