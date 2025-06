Os destinos gastronómicos subestimados a visitar em 2025, segundo o Airbnb

Toda a gente quer visitar cidades mundialmente famosas como Londres e Nova Iorque, mas estas tendem a sofrer com a sobrelotação e muitos dos melhores restaurantes têm filas à porta.

Mas saborear boa comida nas férias é mesmo importante – afinal, é literalmente o sabor da cultura local. E é por isso que, quando um estudo recente revelou que 47% das pessoas dão prioridade experimentar a comida local nas férias, o Airbnb prestou atenção. A plataforma de arrendamento de casas de férias acaba de divulgar uma lista de locais menos conhecidos que estão na moda entre os apreciadores de comida – então, vamos dar uma olhada.

Um dos destaques foi Belo Horizonte, uma cidade cercada por montanhas no sudeste do Brasil que, de acordo com o Airbnb, “é famosa pelos seus pratos saborosos e tradicionais de Minas Gerais, incluindo o feijão tropeiro, um prato farto à base de feijão, e o amado pão de queijo”. A cidade também é considerada a capital do café, com uma série de cafeterias, torrefacções e escolas de baristas da terceira vaga (que se refere à mudança da indústria para um café de maior qualidade e fornecimento directo dos produtores) espalhadas por toda parte – além de muitos passeios a pé para explorá-las.

A cidade de Arakawa, uma alternativa menos agitada ao bairro de Shibuya, em Tóquio, que fica no lado leste da capital, também entrou na lista. Vá ao Joyful Minowa para encontrar cafés tradicionais familiares ou experimente aulas de culinária para aprender a fazer ramen ou gyoza. Parece divertido, não é?

Estes são os destinos gastronómicos subestimados para visitar este ano, segundo o Airbnb

Alassio, Itália Roterdão, Países Baixos Chiclana de la Frontera, Espanha Belo Horizonte, Brasil Shillong, Índia Marloth Park, África do Sul Cidade de Arakawa, Japão Rawai, Tailândia Santa Teresita, Argentina Oneonta, Nova Iorque, EUA

Ainda com fome? Leia mais detalhes sobre cada uma dessas cidades no site do Airbnb. Ou explore a lista de melhores cidades para comer da TasteAtlas.

