Os espectros de Mary Shelley e H. P. Lovecraft pairam sobre o MOTELX

Tenham medo (ou não). A 12ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa realiza-se entre os dias 4 e 9 de Setembro no Cinema São Jorge. The Nun – A Freira Maldita, de Corin Hardy, é o filme de abertura.

Será também assinalado o bicentenário de Frankenstein, o clássico livro de Mary Shelley. Através de um ciclo de longas-metragens, na esplanada da Cinemateca e na Cinemateca Júnior, ao longo do mês de Setembro, e de uma discussão sobre o legado da autora, com a participação de Maria João Luís, Isabel Abreu e Fernanda Câncio, a quem se devem juntar mais nomes. Sempre mulheres.



Mary Shelley não é a única irónica escritora de terror que será homenageada. O espectro de H.P. Lovecraft também vai pairar sobre o festival, que será o palco do lançamento da antologia Os Contos Mais Arrepiastes de H.P. Lovecraft, da editora Saída de Emergência, com prefácio de António Monteiro e desenhos de 22 ilustradores nacionais. A apresentação ficará a cargo do realizador Edgar Pêra e do músico Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman. A dupla mostrará excertos do filme-concerto 3D Lovecraftland.

De entre os filmes já anunciados, Mandy, realizado por Panos Cosmatos e protagonizado pelo americano Nicolas Cage, é capaz de ser o maior destaque. Mas também vale a pena ter atenção a Morto Não Fala, do brasileiro Dennison Ramalho, Ghost Stories, Jeremy Dyson e Andy Nyman, Ghostland, de Pascal Laugier, The Ranger, de Jenn Wexler, além da surpresa argentina Terrified, de Demián Rugna.

A secção Quarto Perdido, centrada cinema de género português, será integralmente dedicada a Solveig Nordlund, realizadora sueca naturalizada portuguesa, que trabalhou com cineastas como João César Monteiro, Manoel de Oliveira ou João Botelho, entre outros. Serão exibidos os filmes Aparelho Voador A Baixa Altitude (2002), a partir de um conto de J.G. Ballard, e A Filha (2003).

A competição de curtas nacionais também está de volta. Há 12 filmes a concurso: Agouro, de David Doutel e Vasco Sá, A Boneca, de Gonçalo Morais Leitão, Calipso, de Paulo A. M. Oliveira e Pedro Martins, Coração Revelador, de São José Correia, Cinzas, de Célia Fraga, Espelho Meu, de Hugo Pinto, A Estranha Casa na Bruma, de Guilherme Daniel, Insanium, de Rui Pedro Sousa, O Quadro, de Paulo Araújo, Freelancer, de Francisco Lacerda e Francisco A. Lopes, Moscatro, de Patrícia Maciel, e Yet Another Christmas Tale, de David Vieira.

Este ano, a secção Lobo Mau, pensada para as crianças, vai expandir-se para dois fins-de-semana. O festival será ainda precedido por um Drive-In MOTELX, entre 30 de Agosto e 2 de Setembro.

