Para muitos, os intervalos da Super Bowl são mais interessantes do que o jogo. Estes são os filmes e séries apresentados nas (muitas pausas) do evento desportivo.

Este ano, a Super Bowl realizou-se com uma redução do número de adeptos no Raymond James Stadium, mas nem por isso o espectáculo foi menos impressionante. A partida, que acabou com uma vitória um tanto inesperada dos Tampa Bay Buccaneers, foi muito além do desporto: The Weeknd actuou para os 22 mil espectadores durante o intervalo, mas também houve espaço para os famosos anúncios comerciais em que as marcas pagam milhões por 30 segundos de antena. Como já vem sendo habitual, os grandes estúdios aproveitaram a ocasião para divulgar os trailers e teasers dos blockbusters que estão para chegar às salas de cinema e aos serviços de streaming. De Velocidade Furiosa 9 a O Falcão e o Soldado do Inverno, passando por Coming 2 America, a sequela de Um Príncipe em Nova Iorque (1988), com Eddie Murphy, eis os filmes e séries que passaram na Super Bowl de 2021.

Velocidade Furiosa 9

Depois do último lançamento em 2017, Velocidade Furiosa está de regresso para o nono filme. Realizado mais uma vez por Justin Lin, o filme traz uma nova ameaça a Dominic Toretto (Vin Diesel) e à sua família. Desta vez, o perigo surge pelas mãos do irmão mais novo de Dominic, Jakob (John Cena), e uma antiga inimiga.

Coming 2 America

Realizada por Craig Brewer, a sequela de Um Príncipe em Nova Iorque (1988) volta a ter Eddie Murphy no papel principal. Muitos anos depois do primeiro filme, o Príncipe Akeem Joffer (Eddie Murphy), prestes a ser coroado rei, descobre que tem um filho nos Estados Unidos. Para cumprir um desejo do pai prestes a morrer, Akeem regressa à América para coroar o filho Lavelle (Jermaine Fowler) o novo príncipe.

O Falcão e o Soldado do Inverno

A muito aguardada história da Marvel, que chega à plataforma de streaming da Disney a 19 de Março, tem um novo trailer. Realizada por Kari Skogland e com Anthony Mackie e Sebastian Stan nos papéis principais, a série passa-se antes de Sam Wilson (Anthony Mackie) se tornar Capitão América no último filme dos Vingadores. Juntamente com Bucky Barnes (Sebastian Stan) percorrem o mundo numa perigosa aventura em que combatem o grupo anarquista Flag-Smashers.

Raya e o Último Dragão

O novo filme animado por computador de Don Hall e Carlos López Estrada conta a história de uma guerreira solitária, que parte em busca do último dragão para salvar o seu mundo. Tem estreia marcada para 5 de Março, simultaneamente nos cinemas e em streaming.

Ninguém

Com Bob Odenkirk e realizado por Ilya Naishuller, a premissa do filme é simples: Hutch (Odenkirk) é um pai suburbano que vê a família ser atacada sem fazer nada. Revoltado com a situação, decide mudar de postura e dar uso às suas capacidades, mas torna-se o alvo de um traficante de droga vingativo.

Old

Inspirado no romance gráfico Sandcastle, de Pierre Oscar Levy e de Frederik Peeters, este thriller psicológico tem Gael García Bernal, Vicky Krieps e Rufus Sewell no elenco. Realizado por M. Night Shyamalan, conta a história de uma família que chega a uma ilha tropical e descobre um corpo numa praia remota. Depressa se apercebem que algo estranho está a acontecer e que correm perigo de vida.

Clarice

Passada em 1993, um ano depois dos eventos descritos em O Silêncio dos Inocentes (1991), a série da CBS é um spin-off que aponta à história pessoal de Clarice Starling (aqui interpretada por Rebecca Breeds), quando a detective do FBI volta ao terreno para perseguir assassinos e predadores sexuais.

