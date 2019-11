Os finais de tarde ganharam uma nova festa e o primeiro DJ é Nuno Lopes

Ainda não tem planos para o fim-de-semana e está a pensar ficar em casa enrolado numa manta? Aqueça com um final de tarde no Village Underground. O programa é simples: dançar de copo na mão ao som do DJ Nuno Lopes.

O projecto musical discoing, mais conhecido por animar os finais de tarde no Jardim do Torel, quer continuar a oferecer alternativas à noite lisboeta e nem o mau tempo é razão para cancelar a festa. Para combater o frio e fugir da chuva, trocaram os jardins por espaços interiores. E a primeira festa é já esta sexta-feira, 15 de Novembro, a partir das 18.00, no Village Underground, em Alcântara. A música está a cargo de Nuno Lopes, o actor que e também DJ.

“Nuno Lopes, nome que quase dispensa apresentações, é o primeiro convidado a assumir os comandos da cabine nesta nova temporada”, anuncia a organização. “Com uma vasta experiência e passagens por festivais, como o Vodafone Paredes de Coura, chega até nós com a promessa de nos pôr a mexer.” Para “empolgar as almas noctívagas”, o seu estilo ecléctico promete deep house, raw beats, tech house, techno e bassline no mesmo set. Mas há mais para ouvir.

Se estiver com vontade de “deixar fluir o seu lado mais disco e mais funky”, não se preocupe: o DJ Pedro toma conta do recado. Só tem de comprar os bilhetes (6€) na plataforma eventbrite e preparar-se para a pista de dança.

Village Underground (Alcântara). Sex 18.00-23.00. 6€.

