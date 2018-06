Os frangos com mais graça da cidade estão na Graça

O nome da nova churrasqueira de Lisboa é um trocadilho simples com o bairro histórico onde está mas também uma maneira de se afirmar em relação à concorrência, que nesta área sabe-se que será sempre forte. O Frango com Graça abriu há duas semanas na rua de Sapadores, na Graça, e tem um frango de churrasco simples, “o mais tradicional possível”, e outros três molhos, além de uma série de acompanhamentos. Só para dar a tal graça.

A nova churrasqueira surgiu pela mão de três amigos, um deles assumidamente o homem da grelha em todas as petiscadas que organizavam em casa uns dos outros. É ele que está ao leme da grelha, à entrada da loja, para quem está de fora ver a matéria-prima a dourar. Há o frango mais tradicional de todos, só com sal temperado com limão (10€/kg), com molho de limão ou piri-piri caseiro (10,50/kg) ou o molho thai (11,95€). “Não queremos adulterar nada, o frango é uma coisa que deve ser tradicional. Mas achámos que podíamos ter uma opção diferente”, explica Pedro Carlos, um dos responsáveis. Este molho asiático, feito com leite de coco, manga, coentros e malagueta, dá “uma frescura” ao frango que tem sido muito bem recebida, afiança.

A acompanhar há arroz branco (5€/kg), cuscuz (9€/kg), legumes no forno (9€/kg), batata frita normal (10€/kg) ou doce (17€/kg), e durante o Verão uma salada algarvia (9€/kg).

O espaço é pequenino e “vai ser sempre uma loja de frangos”, reforçam, sem pretensões a restaurante ou em tornar-se uma grande cadeia, ainda que haja planos para abrir mais lojas. Ao fundo há uma mesa alta com bancos para poder beber uma cerveja da Oitava Colina – a cervejeira abriu um quiosque na Graça há semanas e fez também uma parceria com estes novos vizinhos – ou um copo de vinho.

Fotografia: Manuel Manso

O menu entretanto vai também crescer com um clássico frango frito (ainda não chegaram à receita final) e um entrecosto no forno com molho barbecue (18€/kg) .

Rua de Sapadores, 117A (Graça). Ter-Dom 11.30-14.30/18.00-22.00.

