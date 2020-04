Os fregueses de Benfica vão receber cravos nas caixas de correio

A Junta de Freguesia de Benfica tem uma programação especial para o 25 de Abril: primeiro vai distribuir cravos pelas caixas de correio dos moradores, depois há concerto online para todos, com Pedro Maldito, em directo do Auditório Carlos Paredes.

“As portas que Abril abriu”: é este o nome da programação da Junta de Freguesia de Benfica para assinalar o Dia da Liberdade. Além da distribuição de cravos vermelhos pelas caixas de correio dos moradores, está previsto um concerto online, com a participação do cantor e compositor Pedro Maldito, que estará sozinho em palco, no Auditório Carlos Paredes, a cantar músicas de intervenção, a partir das 17.00 de dia 25 de Abril.

Na página de Facebook da Junta de Freguesia de Benfica, Pedro Maldito convida o público a começar a ajudá-lo a preparar o concerto, com recomendações de músicas e artistas que façam lembrar o espírito de Abril, como José Mário Branco, Zeca Afonso e Sérgio Godinho.

Além destas iniciativas, Benfica associa-se ao desafio lançado pela Associação 25 de Abril, que pede a todos os portugueses para sábado às 15.00 irem à janela ou à varanda cantar a Grândola Vila Morena. Vá buscar o cravo à caixa de correio e envergue-o com orgulho nesse momento.

+ Abril no Bairro: músicos portugueses celebram a liberdade a partir de casa