Os jantares vínicos regressaram à Tasca da Esquina

Gastronomia e vinho é combinação que nunca falha. E agora é possível usufruir deste paring todos os meses na Tasca da Esquina, o restaurante do chef Vítor Sobral em Campo de Ourique. É no mês em que começa a Primavera que arranca o ciclo de jantares vínicos que combinam uma ementa gastronómica preparada pelo chef com uma selecção de vinhos de produtores nacionais. O primeiro jantar acontece já esta quinta-feira, dia 24, a partir das 20.00, com um menu harmonizado com os vinhos do Douro da Quinta do Passadouro.



“É com muito gosto que (re)inauguramos os jantares vínicos mensais na Tasca, aproximando o universo gastronómico dos produtores de vinho nacionais. Iniciamos com os vinhos da Quinta do Passadouro, que casam na perfeição com a ementa pensada para este primeiro jantar. O nosso objectivo é organizar um jantar vínico por mês, convidando sempre um produtor nacional para se juntar a nós”, afirma Vítor Sobral no comunicado enviado às redacções.



O menu de cinco momentos inclui pratos de peixe, carne e sobremesa. O primeiro prato, robalo marinado, citrinos, mirtilos, gengibre e menta é harmonizado com o vinho branco Passa 2020. Segue-se um caril de camarão tigre, manga assada, bimis e caju, harmonizado com o vinho branco Passadouro 2019. O terceiro prato é uma tempura de choco com caldeirada de berbigão, combinada com o vinho tinto Touriga Franca 2016. Passa-se para uma empada de rabo de boi com pickles de pêra bêbeda e um vinho tinto Touriga Nacional 2016. O jantar vínico termina com uma tarte de chocolate com caramelo salgado e praliné de amendoim servida com um Porto Quinta do Passadouro 2019 Vintage.





A Quinta do Passadouro, perto de Vale de Mendiz, no concelho de Alijó, em Vila Real, foi a escolhida para inaugurar este novo ciclo de jantares vínicos. Com 40 hectares de vinha e cinco hectares de olival, a quinta produz vinho do Porto e vinhos DOC do Douro a partir de castas típicas desta região como a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, a Touriga Franca e o Sousão.



O jantar desta quinta-feira, dia 24 de Março, tem um valor de 78 euros por pessoa, com bebidas incluídas. A experiência é limitada a 30 lugares e as reservas devem ser feitas através do 91 983 7255.

