Os leitores foram solidários e livro ilustrado sobre José Mário Branco vai ser editado

Quatro mil euros. Era o valor necessário para fazer acontecer o livro ilustrado José Mário Branco, ser solidário. Sem essa liquidez à disposição, a editora leiriense Barca do Inferno lançou em Agosto uma campanha de crowdfunding para angariar o dinheiro necessário para avançar com a produção. Agora, o objectivo está cumprido. O mérito é dos leitores, que também querem ver o livro a ganhar forma. Pensado para todas as idades, o livro, escrito por Mafalda Brito e ilustrado por Rui Pedro Lourenço, dará a conhecer, a um público alargado, a vida e a obra de uma das personalidades que mais marcou a música portuguesa a partir dos anos de 1960.

“Depois de terminarmos com sucesso a campanha de crowdfunding para a edição do livro Maria Lamas, amor, paz e liberdade, voltamos a recorrer ao financiamento colectivo para concluirmos o nosso projeto de publicação”, lê-se na campanha de crowdfunding, aberta até às 18.00 de sexta-feira, 27 de Setembro. As receitas angariadas até lá – que entretanto já ultrapassam os 4320€ – vão servir para pagar a impressão de 1000 exemplares, as comissões da plataforma ppl.pt e a produção das artes finais do livro. Todos os apoiantes vão receber as suas recompensas até ao final do mês de Novembro.

Nascido a 19 de Maio de 1942, José Mário Branco é considerado um dos nomes maiores da canção portuguesa e conta com uma carreira de cinco décadas. Em 1963 e com apenas 21 anos, viu-se forçado ao exílio em Paris, para fugir ao serviço militar e à guerra colonial, relativamente à qual era expressamente contra. Regressou a Portugal em 1974, após a Revolução dos Cravos, e continuou a lutar pelos seus valores até à sua morte, em 2019, vítima de um AVC.

