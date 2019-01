Os melhores croissants de Sesimbra chegaram à Estefânia

Não são folhados nem brioche e têm um ar caramelizado. São estaladiços por fora e o interior é macio. A receita dos croissants da nova pastelaria da Estefânia, a Croissant de Sesimbra, data de 1996 e é obra de João Silva, que os vende na Liansini, na vila de Sesimbra. Ricardo Sá, sócio deste projecto, ajudou a trazê-los para o centro de Lisboa, depois de muitos pedidos na casa-mãe.

A vitrine está sempre carregadinha de croissants, de manhã até ao fecho da loja, garante Ricardo, que desde a abertura, há cerca de uma semana, conta uma média de “cerca de 200, 300” croissants vendidos por dia. São feitos diariamente de forma artesanal na fábrica da pastelaria de Sesimbra e em Lisboa são apenas cozidos e recheados no momento – se por algum acaso lá chegar e vir a montra desfalcada, é só esperar 10 a 12 minutos até que saia uma nova fornada. Nesta mesma montra é onde são mantidos quentes na sua versão simples (1,50€) – “à temperatura a que devem ser servidos”, reforça Ricardo. São depois recheados no momento, para o recheio não aquecer ou cozer desnecessariamente.

Fotografia: Manuel Manso

Há 25 recheios diferentes, o mesmo leque de escolha da pastelaria de Sesimbra, mas estão completamente abertos a sugestões de clientes. Nos doces há os clássicos de ovos, chocolate, morango, gila, o pecaminoso de Nutella, compotas de abóbora ou maçã. No campeonato salgado, são bem recheados com queijo creme e salmão fumado, tomate cherry e queijo fresco, presunto e queijo, mistos ou ainda requeijão com doce de abóbora.

Todos os meses há uma especialidade diferente além destas (entre os 2€ e os 3€). Em Janeiro é a vez do doce de figos com possibilidade de extra de nozes (3,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Além da oferta de croissants, a grande especialidade da casa, há ainda opções de refeições ligeiras para almoços, como saladas e wraps, e em breve haverá pão.

Para os indecisos com tanta oferta, ou numa lógica grab&go, há caixas para levar três ou seis croissants de uma vez.

Rua de Dona Estefânia, 68A (Estefânia). 96 244 2255. Seg-Sex 09.00-19.00, Sáb 09.30-18.00.

