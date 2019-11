Os melhores jantares de Natal acontecem na Academia Time Out

Chegou aquela altura do ano em que a cada dez palavras escutadas, uma delas é Natal. Preste atenção ao que se segue, pois até ao dia propriamente dito esta informação pode vir a ser-lhe extremamente útil.

A partir de quando é aceitável começar a falar em jantares de Natal? Assim que se arruma o fato de banho na gaveta ou quando os centros comerciais se enchem de luzes nas montras? Na verdade, é um pouco como o próprio Natal, ou seja, quando o homem quiser. Mas aqui convém que seja cedo, já que a procura costuma ser muita.

A equipa da Academia Time Out, a escola de cozinha do mercado, já está pronta para a quadra. Neste espaço, situado em pleno food hall, celebra-se o amor pela boa comida, mas também os brindes “por tudo e por nada”, as gargalhadas sentidas, as saudáveis disputas culinárias e as refeições que nunca mais nos saem da memória.

Quando há um jantar, a cozinha é aquele sítio onde todos querem estar enfiados. E é por isso que a Academia Time reúne o melhor de dois mundos, uma cozinha onde se janta, mas onde nada é linear, e onde podem acontecer todos os formatos culinários. Team buildings, workshops, competições, jantares e almoços, a escolha é grande. Tão grande como o leque de gastronomias à disposição dos participantes: das cozinhas do mundo ao prato português mais tradicional.

Uma vez que é Natal, a equipa da Academia Time Out criou quatro menus adequados às festividades, para serem postos em prática no formato de workshop, onde um chef ensina a cozinhar uma entrada e um prato, ficando a sobremesa por conta da casa. Mas nem só de bacalhau vivem estas ementas. Para abrir o apetite, além do tradicional bacalhau confitado e de uma brandade de bacalhau, também se vai poder aprender a cozinhar outros pratos como um naco de novilho com crosta de ervas, batata salteada em foie gras e alecrim, um magret de pato e até um ceviche. O menu importa, claro, mas o que conta é mesmo a diversão.

No final, além da sobremesa, há ainda um outro presente. E não, não vai ter de lavar a loiça.

Os preços dos menus vão dos 35€ aos 50€ por pessoa e incluem workshop, jantar e bebidas. Para mais informações contacte a Academia Time Out através do 91 338 3935 ou do e-mail academia@timeoutmarket.com

+ Os workshops de cozinha da Academia Time Out a não perder em Novembro