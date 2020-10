Os modelos desta exposição itinerante estão para adopção

Projecto Be My Friend

O projecto fotográfico de João Azevedo começou em Coimbra, mas está prestes a realizar a sua primeira digressão, através de uma parceria com os centros comerciais geridos pela CBRE. Depois de passar pelo AlmaShopping, a exposição itinerante “Be My Friend”, composta por inúmeros retratos de cães para adopção, irá inaugurar no Torreshopping, em Ponte Nova, e no UBBO, na Amadora, onde estará patente entre 19 de Outubro e 1 de Novembro.

“Captar a essência do animal”: foi o desafio a que João Azevedo se propôs quando começou a fotografar cães de várias associações e canis conimbrenses. Agora já são 1017 os modelos fotografados, de norte a sul do país – a Lola, o Tyson, a Zoe e o Ragnar são apenas quatro sortudos dos 465 adoptados até à data.

Com um cenário neutro por trás, de laço ou coleira posta, os modelos são todos diferentes, mas querem todos o mesmo: encontrar uma família para sempre, com muito amor para dar. Por isso, este ano, em parceria com a CBRE, o fotógrafo transformou a iniciativa sem fins-lucrativos numa exposição itinerante, que será adaptada aos patudos dos canis e associações da zona envolvente de cada centro, para que se possa promover a adopção a nível local.

Após a temporada no UBBO, a exposição passará pelo 8.ª Avenida, em São João da Madeira (26 de Outubro a 8 de Novembro), o LoureShopping, em Loures (9 a 22 de Novembro), o Alameda Shop&Spot, no Porto (9 a 22 de Novembro) e RioSul Shopping, no Seixal (23 de Novembro a 6 de Dezembro).

Vários locais e horários. Entrada livre.

