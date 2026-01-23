Os morangos mais cobiçados de Espanha chegaram a Lisboa

“Os morangos mais famosos do mundo.” É este o slogan da La Fresería. Criada em Madrid em 2022, a marca conta com mais de 22 lojas em Espanha e chega agora à capital, na Rua da Conceição, junto à Praça do Comércio, depois de se ter estreado em Portugal com a abertura de um primeiro espaço em Aveiro. O conceito é simples: copos de morangos frescos, servidos com diferentes combinações de cremes e coberturas. Mas a proposta bestseller é o copo de morangos com chocolate do Dubai (9€-12€), que leva creme de pistácio, kataifi, chocolate ao leite com avelãs e crumble de pistácio.

Alejandro Fernández e Gonzalo Barreno conheciam-se há mais de uma década quando decidiram criar a La Fresería. A ambição era reinventar uma sobremesa comum – morangos com natas – e torná-la aspiracional – com mais coberturas, de preferência premium. Começaram com um pequeno quiosque no Mercado de Antón Martín, em Madrid, e rapidamente fizeram sucesso, contando actualmente com mais de 20 lojas, com filas de até quatro horas e mais de um tonelada de morangos servidos semanalmente. Em 2025, a facturação ultrapassou os dez milhões de euros e estão previstas mais aberturas no mercado português, nomeadamente no Porto e em Coimbra, ainda durante o primeiro semestre de 2026.

“Sempre quis ter um negócio próprio e, quando me cruzei com a La Fresería no Instagram, por causa da abertura em Aveiro, percebi que as pessoas estavam a aderir imenso e pensei que seria fixe trazer o conceito para Lisboa. Falei com a marca, que tem um programa de franchise, e conseguimos abrir este espaço”, revela-nos Mohamad Abdulcarimo, de 26 anos. Natural da África do Sul, cresceu em Moçambique, vive em Portugal desde os 13 anos e é formado em Gestão no ISCAL. “Empreender está-me no sangue, porque os meus pais sempre foram empreendedores.”

Na loja, a primeira da marca que também serve café, encontra o mesmo menu que em todos os outros espaços da franquia. A ideia é escolher entre três tamanhos: o pequeno (4,50€), o médio (6,50€) e o XL (15,90€). Os dois primeiros incluem os morangos, que são fornecidos pela marca e vêm sobretudo de Huelva, mas também Segóvia e Tarragona, e um molho, embora possa adicionar extras (0,50€-2€), enquanto o terceiro é pensado para partilhar e permite adicionar todos os molhos e coberturas que quiser. Há dez molhos, desde chocolate amargo até doce de leite, e uma dúzia de coberturas disponíveis, como crumble de pistácio, ursinhos de goma, marshmallows, coco ralado, nozes ou cookie dough caseiro. Há ainda mel directamente do favo (2€).

“Apesar de estarmos no Inverno e de associarmos morangos mais ao Verão, está a correr muito bem, principalmente ao fim-de-semana. Há pessoas que fazem 40 minutos de viagem para virem provar”, conta Abdulcarimo. “Como a ideia não é que as pessoas comam cá dentro, mas levem o copo para fora, também é comum aparecerem clientes que viram alguém com um copo. Como estamos numa rua muito movimentada, acontece muito, e os morangos são mesmo muito bons. Quando provei pela primeira vez, numa prova em Madrid, depois de os ter contactado, adorei logo. São grandes e muito saborosos. Não são azedos, são docinhos.”

Rua da Conceição, 40 (Baixa). Seg-Dom 10.00-22.00

