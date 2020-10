Os novos menus de brunch do Lisbon Marriott Hotel são uma loucura

Sempre imaginou como seria o chá das cinco com o Chapeleiro Louco? O chef António Alexandre, também – e pôs mãos à obra para criar um brunch do “País das Maravilhas”.

O chef António Alexandre, do restaurante Citrus, inspirou-se na fantástica mesa do Chapeleiro Louco em Alice no País das Maravilhas para criar os dois novos menus de brunch do Lisbon Marriott Hotel: o Alice Brunch e o Mad Hatter Brunch. Estarão disponíveis aos fins-de-semana, entre 31 de Outubro e 29 de Novembro. Mas, atenção, as reservas para entrar nesta toca gulosa são limitadas.

Além de uma welcome drink, o Alice Brunch (30€) é composto por uma “Hatters salad”, com morangos, manjericão, abacate, nozes e mozzarella; um trio de húmus, com crudités vegetais, tostas de trigo integrais e alfarroba; uma Shakshuka, uma espécie de ratatouille tipicamente israelita, com ovo, tomate e pimentos; uma bruschetta com requeijão, mel e compota de abóbora; e uma tosta de abacate, com ovo escalfado e lascas de queijo da ilha curado. E, como se não fosse suficiente, a cereja no topo do bolo: pudim de chia e frutos vermelhos, mousse de limão e pops de pipocas, brigadeiro de chocolate com pipocas.

Já o Mad Hatter Brunch (38€) – que inclui bar aberto de smoothies, vinho, água, café e chá – é composto também pela “Hatters salada” e o trio de húmus, mas distingue-se nas restantes opções, desde o feijão com tomate, acompanhado de bacon e salsicha, e os ovos Benedict, com fiambre de peru e molho holandês, até à poke bowl de salmão fresco, com abacate, arroz, rabanete, sésamo, soja e noori. Para sobremesa, além dos pops de pipocas, conte ainda com cheesecake de queijo da Serra da Estrela e um red velvet, feito de beterraba, ganache de chocolate e creme de baunilha.

Caso decida ir em família, não se preocupe: existe um menu especial para os mais novos, que é grátis até aos cinco anos e fica por 15€ para crianças dos seis aos 12 anos. As reservas podem ser feitas por telefone (914 391 060) ou online.

Avenida dos Combatentes 45. Sáb-Dom 12.00-16.00. 15€-38€/pessoa. Grátis para crianças até aos cinco anos.

