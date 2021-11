Os Olhares (femininos) do Mediterrâneo estão de volta ao São Jorge

A 8.ª edição do Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival regressa ao Cinema São Jorge até domingo, 14 de Novembro.

A 8.ª edição do Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival decorre de quarta-feira, 10, a domingo, dia 14 de Novembro, no Cinema São Jorge, em Lisboa e tem este ano a particularidade da sessão de abertura, com o filme Le Sorelle Macaluso, de Emma Dante, ser também a sessão de encerramento da Festa do Cinema Italiano, na quarta-feira, às 21.30, naquela sala. A sessão de fecho do Olhares do Mediterrâneo, por seu lado, será feita com Holy Boom, da grega Maria Lafi (domingo, 14, 19.30, São Jorge).

Nos cincos dias de celebração do cinema da zona mediterrânica feita no feminino que é este festival, serão mostradas obras como o documentário Elas Também Lá Estiveram, de Joana Craveiro; Sugar Cage, da síria Zeina Alqahwaji, Suspended Lives, da marroquina Marieme Addou, ou Working Woman, da israelita Michal Aviad; a animação A Menina Parada, de Joana Toste, e várias curtas portuguesas, tal como, e entre outras, A Raiz da Margem, de Sílvia Coelho e Paulo Raposo, O Ofício da Ilusão, de Claúdia Varejão, ou Poéticas do Canto Polifónico, de Maria do Rosário Pestana.

Além das actividades paralelas (mesas-redondas, masterclasses e uma formação para professores sobre o uso do cinema como instrumento de educação para a cidadania), os mais pequenos também não são esquecidos este ano, com a secção Olhares em Família.

Veja aqui a programação completa.

