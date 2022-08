Os pratos do dia de Marlene Vieira no Time Out Market

No restaurante da chef Marlene no mercado há um prato diferente todos os dias da semana, além de tudo o resto que há na carta todos os dias e a toda a hora.

Por mais restaurantes que abra e pratos que crie, o polvo estará sempre associado a Marlene Vieira como um dos seus pratos icónicos. É também um dos mais pedidos no Time Out Market. Apesar de já não ser prato do dia, continua na carta, onde também constam outras propostas igualmente apetecíveis, como as famosas pataniscas, que já foram eleitas como as melhores de Lisboa e arredores. Cada prato que integra o menu deste espaço da chef tem (uma) história.

O menu dos pratos do dia podia bem ser um mapa de Portugal continental, já que há representantes de todas as regiões. “Todos os pratos do dia são tipicamente portugueses”, refere Marlene Vieira, que para este Verão introduziu duas novidades sazonais na lista. A primeira, o prato do dia de segunda-feira, são as costeletas de sardinha com arroz de tomate, um prato que neste mapa gastronómico representa a região do Porto. Como há sardinhas até Setembro, este prato – com as ditas abertas ao meio, sem espinhas, e panadas – continuará na carta.

A outra novidade come-se à sexta-feira e é um clássico do sul do país: o franguinho grelhado com batata frita e salada algarvia.

À terça-feira, continuam a sair as pataniscas de bacalhau com arroz de tomatada e feijão; à quarta é dia de barriga de porco crocante com batatas à padeiro; à quinta, o bacalhau à lagareiro é sagrado; assim como o arroz de marisco com coentros ao sábado; e um belíssimo arroz de pato ao domingo.

Cada prato do dia custa 9,90€. Se optar pelo menu do dia (prato, bebida e sobremesa), sobe para 14,90€. E, aqui entre nós, no campo das sobremesas há novidades imperdíveis como a tarte de maracujá merengada ou o enrolado de ananás dos Açores.

